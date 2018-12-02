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Almanya'daki İslam Konferansı'nda skandal ikram! Ortalık karıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2018 09:01 | Son Güncelleme

Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı'nın üstlendiği Alman İslam Konferansı'nda tepki çeken detay sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Alman İslam Konferansı'nda sunulan büfede domuz etinin de yer almış olması, sosyal medyada ciddi tartışmalara neden oldu. Ev sahibi İçişleri Bakanlığı, yeterli hassasiyet sergilemediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Almanya'daki İslam Konferansı'nda skandal ikram! Ortalık karıştı

Almanya’da Federal İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği İslam Konferansı’nda domuz etinin servis edilmesi tartışmalara yol açtı. İlk kez 2006’da toplanan ve Alman devleti ile Almanya’da yaşayan Müslümanlar arasında diyaloğu ve Müslümanların uyumunu geliştirmek için bu yıl 12’ncisi düzenlenen iki günlük buluşmadaki büfede domuz etinin servis edildiği ortaya çıkmıştı. Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan Tuncay Özdamar’ın Twitter üzerinden duyurduğu olay kısa sürede sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

Gazeteci Özdamar, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in ev sahipliğinde sunulan büfede domuz etinin yer aldığını duyurduğu Tweet’inde, “İnşallah helaldi. Seehofer’in İçişleri Bakanlığı bununla ne demek istiyor? Domuz eti yemeyen Müslümanlara biraz saygı gösterilmesi yerinde olurdu” ifadesini kullandı. “Alman İslam Konferansı” adıyla gerçekleştirilen toplantıda domuz etinin sunulması konusunda sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, tüm katılımcıların Müslüman olmadığına ve başka yiyecek seçeneklerinin de bulunduğuna dikkat çekerken, örneğin Yeşiller Partisi’nden Volker Beck, Özdamar’ın tepkisini haklı bularak, “Çeşitliliğin farkında olmak, aynı zamanda farklı alışkanlıkları da gözetmek demektir” dedi.

DOMUZ ETİ ETİKETLİ DEĞİLDİ

Gelen tepkiler üzerine Federal İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, büfede 13 farklı yiyeceğin bulunduğuna ve büfe hazırlanırken, katılımcıların “dini çeşitliliğinin” de göz önünde bulundurulduğuna dikkat çekildi. Bakanlık açıklamasının sonunda yine de “Bazı kişilerin dini duyguları incindiyse, bundan üzüntü duyarız” diyerek özür diledi. Öte yandan katılımcılar arasında yer alan Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Milletvekili Ali Baş, domuz etinin etiketlenmemiş olduğunu belirtti. Watson adlı internet platformuna konuşan Yeşiller milletvekili, bu nedenle bazı katılımcıların neredeyse domuz etine uzandığını, ancak servisi yapan kişilere sorarak yiyeceğin domuz eti olduğunu anladığını kaydetti.

2013-2017 yılları arasında Federal Milletvekili olan Yeşiller’den Özcan Mutlu da Twitter’dan İçişleri Bakanlığı’nın büfe tercihini eleştirdi. Mutlu, “Şimdi yine havlayan tüm Naziler ve ırkçılar için söylüyorum: Herkes domuz eti yiyebilir, yasaklayan yok! Ancak siyaset yaptığım 20 yıl boyunca hiçbir davette veya büfede domuz eti görmedim. Şimdi İslam Konferansı’nda bunu sunmak saygısızlık” ifadesini kullandı. Mutlu, Twitter üzerinden “İslam Konferansı’nda domuz eti servis eden, sonra da bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyen her kimse, sadece İslam Konferansı’nın katılımcılarını aptal yerine koymuyor. Bu, her kimden gelirse gelsin, bilinçli bir provokasyon.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Federal İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Alman İslam Konferansı’ndaki büfede domuz eti servis edilmesini savunan politikacılar arasında sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinden isimler öne çıkıyor. AfD’li Federal Milletvekili ve partisinin eğitim politikası sözcüsü Götz Frömming, “Seehofer’in ve Federal İçişleri Bakanlığı’nın bu kadar espri anlayışına sahip olabileceğini tahmin etmiyordum.” dedi.

SKANDAL SÖZLER: “BEDAVA YEMEK OLSA BİLE ŞİKAYET EDİYORLAR”

AfD’nin Thüringen eyaleti sözcüsü Stefan Möller ise, gelen tepkileri “Müslümanların uyum sağlamaya yanaşmamalarının bir örneği” olarak tanımladı ve “Bedava yemek olsa bile şikâyet ediyorlar. Buranın yemeklerini kabul etmek ve tabağına domuz eti koymamak, köktendinciler için söz konusu bile olmuyor” dedi. Domuz eti, İslam Konferansı’nda ilk kez sunulmuyor. Der Spiegel dergisinin haberine göre, 2006 yılında dönemin Federal İçişleri Bakanı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Wolfgang Schäuble’nin ev sahipliğinde düzenlenen ilk Alman İslam Konferansı’nda katılımcılara domuz jambonlu kanepeler sunulmuş.

Kaynak: Sözcü

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Almanya İslam konferansı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bildiğin ordaki müslümanları aşağılamışlar işte
yemeyen yemez yiyen yer kardeşim orada satıldıda zorla ağızlarına mı tıkadılar
sünepe gibi sadece sözde kınarsanız seneye de olur. yapın gereğini !!!
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