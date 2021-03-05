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Almanya’dan Erdoğan-Merkel görüşmesi açıklaması

05.03.2021 21:51 | Son Güncelleme:
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Almanya’dan Erdoğan-Merkel görüşmesi açıklaması

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel görüşmesine ilişkin açıklamasında, “Şansölye ve Cumhurbaşkanı, Abdulhamid Dbeiba altında Libya’da devam eden bir hükümet kurulmasının Libya içinde ve dışında tam desteğe ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmeye ilişkin Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada "Başbakan Angela Merkel, bu öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans ile görüştü.
Şansölye ve Erdoğan, Covid-19 salgınıyla nasıl mücadele edileceğinin yanı sıra Doğu Akdeniz’deki durum da dahil olmak üzere çeşitli bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Şansölye, Orta Doğu’daki tartışmalı sorunların ancak diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözülebileceğini vurguladı.

Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak, Şansölye gayri resmi görüşmelerin yakında Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğuyla başlayacağına dair duyuruyu memnuniyetle karşıladı. Şansölye ve Cumhurbaşkanı, Abdulhamid Dbeiba altında Libya’da devam eden bir hükümet kurulmasının Libya içinde ve dışında tam desteğe ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir. Şansölye, AB ile Türkiye arasındaki kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yineledi" denildi. (İHA)

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Almanya Recep Tayyip Erdoğan

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