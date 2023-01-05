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Almanya'dan "Patriot" hamlesi! Ukrayna'ya gönderecekler

05.01.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi ve "Marder" tipi zırhlı muharebe araçları vereceği açıklandı.

Almanya'dan "Patriot" hamlesi! Ukrayna'ya gönderecekler

Almanya, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi verme kararı aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Şansölye Olaf Scholz'ün, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ile "Marder" tipi zırhlı muharebe araçları vereceğini ifade ettiği belirtildi.

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Açıklamada, iki liderin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırı savaşı konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteklerini yineledikleri belirtildi.

ABD Başkanı Biden ve Şansölye Scholz'ün, Ukrayna'ya gerekli mali, insani, askeri ve diplomatik desteği gerektiği sürece sağlama konusundaki ortak kararlılıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, "Bu amaçla ABD, Ukrayna'ya Bradley tipi zırhlı muharebe araçları, Almanya ise Marder tipi zırhlı muharebe araçları tedarik etmeyi planlıyor. Her iki ülke de Ukrayna kuvvetlerini ilgili sistemler konusunda eğitmeyi planlıyor." ifadeleri kullanıldı.

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İki liderin, Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik devam eden füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı Ukrayna'nın acil hava savunma kabiliyetini desteklemeye devam edeceklerine dikkati çekilen açıklamada, aralık ayının sonunda ABD'nin Ukrayna'ya bir Patriot uçaksavar füze sistemi sağlayacağını açıkladığı, Almanya'nın da Ukrayna'ya bir Patriot uçaksavar füze bataryası vererek ABD'ye katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Başkan Biden ve Şansölye Scholz'ün, diğer müttefik ve ortakların Ukrayna'ya sağladığı askeri destekten duydukları memnuniyeti dile getirdikleri bildirildi. (AA)

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Almanya Ukrayna patriot

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