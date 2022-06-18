Almanya'dan şaşırtan Covid önlemi! Tam bitti derken...

Alman gazetesi Die Welt'in haberine göre Almanya, kimi bilim insanları tarafından öngörülen ve kışın gelmesi beklenen Covid dalgası için Ekim'den Mart'a kadar geçerli olacak önlemler almaya karar verdi. Ülkede bu süre zarfında restoranlarda, barlarda ve mağazalarda maske takmanın zorunlu hale gelmesi bekleniyor.Okullarda ve anaokullarında tekrar uygulanıp uygulanmayacağı belli değil.

MYNET- DIŞ HABER



ENFEKSİYONLARI DA ENGELLEYECEK

Planın savunucularının, bunun yalnızca Covid'in yayılmasını yavaşlatmayacağını, aynı zamanda grip enfeksiyonlarının tipik olarak yüksek olduğu yılın bu zamanında diğer akciğer enfeksiyonlarının yayılmasını da engelleyeceğini umduğu bildirildi. Ülkede şu anda maske takmak yalnızca toplu taşıma araçlarında ve sağlık ve bakım kurumlarında zorunlu.

SAĞLIK BAKANI KONUŞTU

Cuma günü konuşan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Covid vakalarının artmasının beklendiği sonbahar için yedi maddelik planını sundu, ancak olası bir altı aylık maske takma kuralından bahsetmedi.

Lauterbach duyurusunda çok fazla ayrıntıya değinmedi ancak insanların kendilerini en iyi koruyacak dozları almalarını sağlamak için üç farklı aşı türü kullanılacağını taahüt etti. Okulların kapanmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını da ekledi.

Lauterbach, "Bu normal bir sonbahar olmayacak ancak geçen yıldan ve ondan önceki yıldan daha iyi girmek istiyoruz" dedi. Yeni Enfeksiyondan Korunma Yasasının kilit noktalarının, Federal Meclis önümüzdeki ay yaz tatiline girmeden önce yayınlanacağını da sözlerine ekledi.

