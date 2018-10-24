Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Euronews'in haberine göre Alman Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat bilgileri kısmında yapılan düzenlemenin Türkiye ile ilgili kısmında, "hükümeti eleştiren bilgilerin yeniden paylaşılması ya da hatta "beğenilmesi" bile cezai yargılamalara yol açabilir. Örneğin cumhurbaşkanına hakaret ya da terör propagandası" denildi.

Düzenlemenin devamında söz konusu durumun Alman hukuk anlayışına göre, ifade özgürlüğü kapsamında olan ifadeler için de geçerli olduğu kaydedildi. İlaveten "suçlu bulunulması halinde mahkumiyet ve hapis cezasıyla sonuçlanabilir" denildi.

Alman vatandaşları keyfi olarak gözaltına alınıyor

Alman vatandaşlarının son iki yılda artan vaziyette keyfi olarak gözaltına alındığı belirtilen düzenlemede şu ifadeler de yer aldı:

"Diğer tutuklamalar, kişinin Türkiye'de terörizm olarak sınıflandırılan bir örgütle, örneğin Gülen grubu ile ilgili şüphelere dayanmaktadır.Uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin aksine, Türkiye bu davaların bazılarında Türkiye'deki diplomatik misyonlara sadece birkaç ay sonra mahpuslarla görüşme izni vermiştir"

Olağanüstü hal uygulamasının kaldırıldığına dikkat çekilen uyarıda, Alman vatandaşlarına buna rağmen siyasi içerikli etkinliklerden ve kalabalıklardan uzak durulması tavsiyesinde bulunuldu.



