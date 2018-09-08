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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Ziyaret başlangıçtı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2018 17:14 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye ziyareti dönüşü Alman basınına konuştu. Maas, "Ankara’nın Avrupa Birliği (AB) için önemli bir stratejik partner olduğu tüm üye ülkeler için belirgindir." dedi. Maas, AB ve Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini istediğini belirterek yaptığı ziyaretin bunun için bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Ziyaret başlangıçtı

Maas, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin normalleşmesine ilgi duyduğunu belirterek, Türkiye’ye yaptığı ziyaretin bunun için bir başlangıç olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DEKİ GELİŞMELERE BAĞLI"

"Brüksel’de Türkiye'nin üyelik müzakerelerine yeni bir ivme kazandıracak bir niyet var mı?" sorusuna cevap veren Maas, ilişkilerin gelecekte nasıl şekilleneceğinin Türkiye'deki gelişmelere bağlı olacağını vurgulayarak, “Ankara'nın AB için önemli bir stratejik partner olduğu tüm üye ülkeler için belirgindir." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİDEN YAPICI GÖRÜŞMELER YAPILMALI"

Türkiye ile yeniden yapıcı görüşmeler yapılması ve bu görüşmelerde eleştirel konuların açık şekilde ifade edilmesi gerektiğini söyleyen Maas, görüşmelerde şu an Suriye gibi başka konuların ön planda olduğunu belirtti.

"SURİYE'DE RUSYA AĞIRLIKLI BİR FAKTÖR"

Şu günlerde Suriye’deki insanların geleceğinin kendisini meşgul ettiğine işaret eden Maas, burada Rusya'nın ağırlıklı bir faktör olduğunu ancak Türkiye’nin de bir rol oynayabileceğini kaydetti.

İDLİB İÇİN YOĞUN DİPLOMATİK ÇALIŞMA

Suriye'de insani felaketlerin engellenememesinin acı olduğunu ifade eden Maas, İdlib'de büyük bir felaket yaşanmaması için yoğun diplomatik çalışmanın yapıldığını aktardı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Heiko Maas Avrupa Birliği AB

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