Almanya kavrulmaya devam ediyor

Avrupa’nın birçok yerinde etkili olan çöl sıcakları Almanya’da da hayatı zorlaştırmaya devam ederken Alman Meteoroloji Kurumu (DWD) sıcaklıkların kuraklığa neden olabileceğini duyurdu.

Almanya’da son haftalarda 40 dereceyi bulan kavurucu sıcaklar, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkede, 1947 yılından bu yana en sıcak aylar yaşandığı ifade edilirken Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Düsseldorf ve Köln şehirlerindeki Ren Nehri’den su seviyesi düşüş gösterdiği ve bu sebeple ticari gemi taşımacılığının olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Göllerdeki su seviyesinin düşmesi sonucu burada yaşayan su canlılarının yaşamı tehlikeye girebileceği düşünülerek gerekli önlemler alınmaya başlanırken, belediye çalışanlarının çevredeki ağaçları sık sık suladığı görüldü. Belediye işçilerinin sulama çalışmalarına polis memurlarının da destek vermesi halk tarafından taktir topladı. Köln, Duisburg ve Bochum şehirlerindeki hayvanat bahçelerinde ise hayvanlar sürekli özel sistemler ile yıkanıyor. Vatandaşların ise serinlemek için sık sık kentteki su kanallarına girdiği belirtildi.

Almanya kuraklık sinyali veriyor

Uzmanlar ise aşırı sıcaklara karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle, yüksek tansiyon ve kalp hastalarının aşırı sıcaklarda evlerinden dışarı çıkmamaları öneriliyor. Almanya’da havuzlarda şu ana kadar 5 boğulma vakası yaşandığı belirtildi. Alman Meteoroloji Kurumu (DWD) ise yaşanan durumun ciddiyetine dikkat çekerek bu yıl ülkede kuraklık yaşanacağı uyarısında bulundu.

