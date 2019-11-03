Almanya'nın Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Saksonya eyaletinin başkenti olan Dresden, uzun süredir aşırı sağ görüşlü grupların kalesi olarak görülüyor. İslam karşıtı Pegida hareketi de Dresden'de doğmuştu.

Kent meclisi, 2025'te Avrupa Kültür Başkenti olmak için yarışan kentteki "aşırı sağ" sorununu çözmek için yeni bir formül buldu. Bu çözümü uygulamak için de olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Ancak bu karara karşı çıkanlar, kent meclisi üyelerinin "fazla ileri gittiğini" söylüyor.

"NAZİ OLAĞANÜSTÜ HALİ" NEDİR?



Almanca "Nazinotstand" olarak kullanılan kelimeyi, kent meclisi üyesi Max Aschenbach, "Bu, ciddi bir sorunumuz olduğunu anlamına geliyor. Açık demokratik toplum tehdit altında" diyerek açıklıyor.

Sol görüşlü siyasi parti Die Partei üyesi olan Aschenbach, ilanın yapılması için aktif rol oynadı.

BBC'ye konuşan Aschenbach, politikacıların aşırı sağ eylemlere karşı net bir pozisyon almadıklarını, bu sebeple bu adımı atmayı uygun gördüklerini söylüyor:

"Yaptığımız acil durum çağrısı, bu durumu değiştirmek için atılan bir adım. Aynı zamanda Dresden kent meclisinde nasıl insanlarla bir arada oturuyorum, bunu görmek istedim."