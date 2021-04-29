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Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba imha edildi

29.04.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba imha edildi

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merheim semtindeki Ostmerheimer Caddesi'nde inşaat çalışması esnasında bulunan Amerika yapımı 50 kilogramlık bombanın imha çalışmaları sırasında bölgede oturan yaklaşık 1200 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında 11'i hasta, 19'u ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında bulunan 30 kişinin de olduğu bildirildi.

TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİRKEN EVLERİNDE GİZLENDİLER

Tahliye edilmesi gerekirken evlerinde gizlenen bir aile ve apartman dairesindeki bir kişi tespit edildi. Bu kişilere para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Bombanın bulunduğu bölgenin 300 metre çapındaki alandan tahliye edilenler, bölgedeki bir ilkokulda oluşturulan tahliye noktasında bekledi.

İmha çalışmaları sırasında bölgeden geçen bazı yollar kapatıldı, demir yolu ulaşımına bir süre ara verildi.

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SORUNSUZ ŞEKİLDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bombanın uzman ekiplerce yerel saatle 22.23'te sorunsuz şekilde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor. (AA)

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