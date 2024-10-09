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  4. Almanya plakalı araçtan neler çıktı neler... Hem MİT personeli hem T.C. Cumhurbaşkanlığı personeli hem de Kempo Savunma Sporları Federasyonu üyesi

Almanya plakalı araçtan neler çıktı neler... Hem MİT personeli hem T.C. Cumhurbaşkanlığı personeli hem de Kempo Savunma Sporları Federasyonu üyesi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
09.10.2024 11:21
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Her türlüsü var! 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde durdurulan Almanya plakalı araçın şoförü sahte polis kartını gösterinde gerçekler ortaya çıktı. Şahsın kullandığı araçtan çok sayıda resmi kuruma ait sahte kimlik bunun yanında da silah ele geçirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde polis uygulama noktasında sahte polis ve MİT kimliği kullanan şahıs yakalandı. Polisin şahsın aracında yaptığı aramada çok sayıda resmi kurumlara ait sahte kimlik ve silah ele geçirildi.

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POLİSE SAHTE POLİS KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri Amirliğine polisler 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde uygulama noktasında şüphelendikleri MO MH 460 Almanya plakalı aracı durdurdu.

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Duran aracın sürücüsü Ü.D. (19), sahte polis kimliğini ve silahını gösterdi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen polisler, şahsı bekletip savcılığa haber verdi. Savcılığın arama izni vermesinin ardından polis ekipleri, araçta arama yaptı.

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YAPILAN ARAMADA ARACIN İÇİNDEN BAKIN NELER ÇIKTI;

50 bin Euro

1 adet tabanca

3 adet şarjör

48 adet fişek

1 adet silah ruhsatı

1 adet sahte polis kimliği

1 adet sahte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı personel kartı

1 adet sahte İstanbul Emniyet Müdürlüğü personel giriş kartı

1 adet sahte Türkiye Cumhurbaşkanlığı Milli istihbarat Teşkilatı kartı

1 adet sahte Kempo Savunma Sporları Federasyonu kartı

1 adet biber gazı

1 adet tablet

1 adet teçhizat kemeri

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Yapılan aramaların ardından sağlık raporu alınan Ü.D. isimli şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Almanya sahte kimlik
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