Almanya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası! Alman ordusu içindeki bir grup...

Alman Focus dergisinin haberine göre, Suriyeli sığınmacı kılığına giren ve terör saldırıları planladığı iddia edilen ordu mensubu Franco A. hakkında soruşturma yürüten Alman Federal Kriminal Dairesi, çok daha büyük bir komployu ortaya çıkardı.
SUİKAST HAZIRLIĞINDAYDILAR
Focus'un yayınladığı soruşturma belgelerine göre Federal Kriminal Dairesi görevlileri, Alman ordusuna bağlı Özel Kuvvetler komandolarının ve özel birlik askerlerinin siyasetçilere suikast düzenlemeye hazırlandığını gösteren bulgulara ulaştı.
LİSTEDE SİYASETÇİLER VAR
Suikast listesindeki isimlerin tamamı henüz açığa çıkarılmasa da, Die Linke'nin (Sol Parti) Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch ilk sırada yer alıyor. Söz konusu grubun hoşnut olmadıkları tüm siyasetçileri aynı gün aynı yerde toplayarak infaz etmeyi planladığı kaydedildi.
Komplo hazırlığındaki grubun silah, cephanelik ve yakıt depoladığı belirtilirken grupta yer alan Askeri Karşı İstihbarat Servisi'nde (MAD) görevli bir albayın soruşturmayı durdurmak üzereyken fark edilerek tutuklandığı da vurgulandı. (Spuutnik)
Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada
Pilotu yönlendirince özel jet aldı ama... Tatlıses'e büyük şok!
AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
300 bin kişiye tahliye emri! Bilanço gittikçe artıyor
Tek kelimeyle vahşet! Polisler kimliğini zor tespit edebildi!
Gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!
Korkunç gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum