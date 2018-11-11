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Almanya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası! Alman ordusu içindeki bir grup...

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

Alman ordusundaki bazı askerlerin, siyasetçilere suikast düzenlemek için hazırlık yaptığı açığa çıkarıldı.

Almanya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası! Alman ordusu içindeki bir grup...

Alman Focus dergisinin haberine göre, Suriyeli sığınmacı kılığına giren ve terör saldırıları planladığı iddia edilen ordu mensubu Franco A. hakkında soruşturma yürüten Alman Federal Kriminal Dairesi, çok daha büyük bir komployu ortaya çıkardı.

SUİKAST HAZIRLIĞINDAYDILAR

Focus'un yayınladığı soruşturma belgelerine göre Federal Kriminal Dairesi görevlileri, Alman ordusuna bağlı Özel Kuvvetler komandolarının ve özel birlik askerlerinin siyasetçilere suikast düzenlemeye hazırlandığını gösteren bulgulara ulaştı.

LİSTEDE SİYASETÇİLER VAR

Suikast listesindeki isimlerin tamamı henüz açığa çıkarılmasa da, Die Linke'nin (Sol Parti) Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch ilk sırada yer alıyor. Söz konusu grubun hoşnut olmadıkları tüm siyasetçileri aynı gün aynı yerde toplayarak infaz etmeyi planladığı kaydedildi.

Komplo hazırlığındaki grubun silah, cephanelik ve yakıt depoladığı belirtilirken grupta yer alan Askeri Karşı İstihbarat Servisi'nde (MAD) görevli bir albayın soruşturmayı durdurmak üzereyken fark edilerek tutuklandığı da vurgulandı. (Spuutnik)

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Alman Almanya Alman Ordusu suikast Dietmar Bartsch Die Linke

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