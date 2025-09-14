KADIN

Almanya'yı saran hastalık: Saatler içerisinde öldürüyor! Ayakkabıdan bile evlere taşınıyor

Almanya’daki barınaklarda hızla yayılan Parvovirüs, özellikle aşısız yavru kedilerde ölümcül etki gösteriyor. Uzmanlar, virüsün evlere ayakkabılarla taşınabileceği uyarısında bulundu. Özellikle kedi sahibi vatandaşların evcil hayvanlarına aşı yaptırılması konusunda ciddi uyarılar var.

Almanya'yı saran hastalık: Saatler içerisinde öldürüyor! Ayakkabıdan bile evlere taşınıyor
Çiğdem Sevinç

Almanya’daki hayvan barınakları, yavru kediler arasında hızla yayılan ölümcül Parvovirüs (Feline Panleukopenia) salgınıyla mücadele ediyor. Özellikle Malchow’daki barınakta birkaç gün içinde altı yavru kedi hayatını kaybetti.

AMAN DİKKAT

Veterinerler, “kedi gençlik hastalığı” olarak bilinen virüsün son derece bulaşıcı olduğunu ve ayakkabılarla bile evlere taşınabileceğini vurguluyor.

BU BELİRTİLER VARSA...

İnsanlara bulaşmıyor ancak aşısız kediler büyük risk altında. Uzmanlar, en etkili korunma yönteminin aşı olduğunu belirtiyor.

Belirtiler: İştahsızlık, halsizlik, kusma, ishal, ateş ve burun akıntısı.

