Almanya'da 9 cami derneği "Birlik Şenliği" düzenledi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Renningen beldesinde 9 cami derneğinin iş birliğiyle "Birlik Şenliği" düzenledi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Württemberg 3. Bölge Kadın Kolları koordinesiyle Renningen Stegwiesen Salonu'nda düzenlenen etkinliğe bölgedeki 96 cami derneğinden katılım oldu.

DİTİB Federal Kadın Kolu Başkan Yardımcısı Esra Akdemir, yaptığı konuşmada, bu tür programların birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu, dernekler arası dayanışmayı ve kaynaşmayı kuvvetlendirdiğini söyledi.

Württemberg 3. Bölge Koordinatörü Elmas Erdoğan da "Cami hayatımızın içinde, hayat ise camilerimizdedir. Birliği, beraberliği, sevgi ve muhabbeti paylaştığımız camilerimiz, aramızdaki yakınlığı arttırmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından çocuklara yönelik değerler eğitimi, ilahi ve tiyatro oyunları, gençlere yönelik "değerlerimiz ve emanetlerimiz" sunumları beğeniyle izlendi.

Dernek temsilcileri ve din görevlilerinin yanı sıra cami cemaatinin de ilgi gösterdiği etkinlikte gençler arasında düzenlenen "Kadrajımdaki Ayetler" fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar sergilendi.

