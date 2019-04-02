Almanya’da bir yılda 5 milyon 550 bin suç işlendi

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’da 2018 yılında 5 milyon 550 bin suç kayıtlara geçtiğini ve suç işleme oranının geçtiğimiz yıla oranla 3,6 oranında düştüğünü açıkladı.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’da 2018 yılında işlenen suçların raporunu açıkladı. Bakan Seehofer, Polis Suç İstatistikleri (PKS) raporunda ülke genelinde 5 milyon 550 bin suçun kayıtlara geçtiğini, bir önceki yıl ile karışlaştırıldığında 3,6 oranında düşüş yaşandığını ve bunun Almanya tarihindeki en düşük seviye olduğunu açıkladı.

"Rakamlar cesaret verici"

Almanya’nın dünyanın sayılı güvenli ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Seehofer, "Rakamlar cesaret verici, ancak bu sürdürülebilir bir başarı değil" dedi. Pek çok vatandaş arasında güvensizlik hissi arttığını belirten Bakan, "Bu da değişecek, güvenlik makamlarının personelini ve donanımını geliştirmeye devam edersek başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

Olayların yüzde 57.7’sinin aydınlatıldığını, şüpheli sayısında da yüzde 2.9 oranında bir düşüş yaşandığını belirten Bakan Seehofer, şüpheli sayısının da 2 milyon seviyelerinde olduğunu ifade etti. Seehofer, polisiye olayların en çok yaşandığı bölgelerde de suç oranlarının azaldığını özellikle hırsızlık oranlarında yüzde 10’luk bir gerileme olduğunu söyledi.