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Almanya’da bir yılda 5 milyon 550 bin suç işlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’da 2018 yılında 5 milyon 550 bin suç kayıtlara geçtiğini ve suç işleme oranının geçtiğimiz yıla oranla 3,6 oranında düştüğünü açıkladı.Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’da 2018 yılında işlenen suçların raporunu açıkladı.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’da 2018 yılında 5 milyon 550 bin suç kayıtlara geçtiğini ve suç işleme oranının geçtiğimiz yıla oranla 3,6 oranında düştüğünü açıkladı.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’da 2018 yılında işlenen suçların raporunu açıkladı. Bakan Seehofer, Polis Suç İstatistikleri (PKS) raporunda ülke genelinde 5 milyon 550 bin suçun kayıtlara geçtiğini, bir önceki yıl ile karışlaştırıldığında 3,6 oranında düşüş yaşandığını ve bunun Almanya tarihindeki en düşük seviye olduğunu açıkladı.

"Rakamlar cesaret verici"
Almanya’nın dünyanın sayılı güvenli ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Seehofer, "Rakamlar cesaret verici, ancak bu sürdürülebilir bir başarı değil" dedi. Pek çok vatandaş arasında güvensizlik hissi arttığını belirten Bakan, "Bu da değişecek, güvenlik makamlarının personelini ve donanımını geliştirmeye devam edersek başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.
Olayların yüzde 57.7’sinin aydınlatıldığını, şüpheli sayısında da yüzde 2.9 oranında bir düşüş yaşandığını belirten Bakan Seehofer, şüpheli sayısının da 2 milyon seviyelerinde olduğunu ifade etti. Seehofer, polisiye olayların en çok yaşandığı bölgelerde de suç oranlarının azaldığını özellikle hırsızlık oranlarında yüzde 10’luk bir gerileme olduğunu söyledi.

"En büyük sorun hırsızlık"
Bakan Seehofer, polisle ilgili suçların yaklaşık üçte birinin hırsızlıkla ilgili suçlar olduğunu belirtti. Çalınan araç sayısında da yüzde 9,1 oranında düşüş yaşandığını aktaran Seehofer, bisiklet hırsızlığında 2.7 gerileme kaydedildiği, cep hırsızlığın bir önceki yıllarda 18,2 oranında olurken 2018 yılında 4,1 oranına gerilediğini ifade etti.
Tecavüz, cinsel baskı ve cinsel saldırı vakalarının sayısında yüzde 18,2 oranında gerileme kaydedildiğini belirten Bakan bunların sevindirici veriler olduğunu vurguladı.

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