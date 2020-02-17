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Almanya'da Çelik Çekirdek adlı aşırı sağcı grup 'camilere saldırı planlıyordu'

17.02.2020 12:35 | Son Güncelleme

Alman medyası, Der Harte Kern (Çelik Çekirdek) adlı aşırı sağcı grubun ülkede camilere, politikacılara ve mültecilere saldırılar planladığını yazdı. Cuma günü 12 kişi, grubun üyeleri oldukları şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Almanya'da Çelik Çekirdek adlı aşırı sağcı grup 'camilere saldırı planlıyordu'

Alman medyası, Der Harte Kern (Çelik Çekirdek) adlı aşırı sağcı grubun ülkede camilere, politikacılara ve mültecilere saldırılar planladığını yazdı. Cuma günü 12 kişi, grubun üyeleri oldukları şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Welt am Sonntag gazetesine göre yapılan baskınlarda, silahlar ve ev yapımı patlayıcı üretiminde kullanılabilecek maddeler ele geçirdiler.

Aynı habere göre örgütün lideri olduğu düşünülen kişi ise halen firarda.

Alman medyasına göre operasyon, gruba sızan bir kişinin polise verdiği bilgiler üzerine yapıldı.

Ülkenin en yüksek ceza yargısı mercii olan Federal Adalet Mahkemesi, 12 kişinin soruşturma süresince gözaltında tutulmasına karar verdi.

Whatsapp'tan tanışmışlar

Geçen hafta gözaltına alınanlardan tümü Alman vatandaşı olan dört kişinin Çelik Çekirdek grubunun kurucuları olmakla, diğer sekiz kişinin ise gruba para, silah ve diğer ihtiyaçlarını temin etmekle suçlandıkları bildiriliyor.

Grubun üyelerinin WhatsApp üzerinden tanıştıkları ve geçen Eylül ayında örgütü kurdukları belirtiliyor.

Çelik Çekirdek'in Finlandiya'da beş yıl önce kurulan aşırı sağcı Odin'in Askerleri adlı aşırı sağcı grupla da bağlantısı olduğu düşünülüyor.

Grubun lideri olduğu öne sürülen 53 yaşındaki Werner S. adıyla anılan firari şahsın, yetkililerce bilindiği ve güneydeki Ausburg kentinde ikamet ettiği açıklandı.

Bu kişinin geçen hafta örgütün diğer üyeleri ile buluşarak ülkenin çeşitli yerlerinde 10 farklı saldırı planını tartıştığı kaydediliyor. Saldırı planları arasında geçen yıl Yeni Zelanda'da yapılana benzer, camilere yönelik bir katliamın da bulunduğu, örgütün karşı saldırıları kışkırtarak bir iç savaş çıkarmayı hedeflediği bildiriliyor.

Almanya'da özellikle de eski Doğu Almanya bölgelerinde aşırı sağa verilen desteğin arttığı gözleniyor.

Yetkililer geçen yıl politikacı Walter Lübcke'nin öldürülmesi ve doğudaki Halle kentinde bir sinagogun saldırıya uğraması ardından aşırı sağın yeraltı örgütlenmesini çökertme operasyonuna hız verdiler.

Almanya'da Çelik Çekirdek adlı aşırı sağcı grup 'camilere saldırı planlıyordu'

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