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Almanya’da çevreciler Başbakanlık yakınlarında kamp kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 15:12 | Son Güncelleme

Almanya’da çevreciler Başbakanlık yakınlarında kamp kurdu

BERLİN (AA) – Almanya’da iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen çevreciler başkent Berlin’de protesto kampı kurdu.

“We4future” organizasyonu kapsamındaki çevreciler, Federal Meclis (Bundestag) karşısında ve Başbakanlığın yanında bulunan alana 20’den fazla çadır yerleştirdi.

Pazartesi gününe kadar sürecek kamp ile hem iklim değişikliğine dikkat çekiliyor hem de Alman hükümetinin iklim politikası protesto ediliyor.

Kurulan 5 büyük çadırlarda iklim değişikliği ve doğanın korunmasına ilişkin çalışmalar yapılıyor.

Kampın sözcülerinden Florain Betz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine karşı sadece siyasetin değil herkesin bir şeyler yapabileceğini belirterek, “Toplumun ve gezegenin acil durumda olduğu ve ivedilikle harekete geçmemiz gerektiği için buradayız. “ dedi.

Bir taraftan meclis, diğer tarafta başbakanlığın bulunduğu alanda kamp yaptılarına işaret eden Betz, bu bölgenin Almanya’nın güç merkezi olduğunu dile getirerek, “Tüm insanları ve kurumları bizim gibi davranmaları çağrısında bulunuyoruz.” ifadesini kullandı.

Betz, kampta iklim değişikliğine karşı “Kişisel katkımız ne olabilir, tutumumuzu nasıl gösterebiliriz ve en verimli şekilde nasıl harekete geçebiliriz” sorulara cevap arandığını kaydetti.

Alman polisi Başbakanlığın yanındaki alanda sadece 5 büyük çadırın kurulmasına izin vermişti. Eylemciler buna karşı mahkemeye başvuruda bulundu. Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesi dün şikayeti haklı bularak çevrecilerin geceyi geçirebilecekleri çadırların da kurulmasına izin verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin çadır iklim değişikliği kamp

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