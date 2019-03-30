BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistinli sivil toplum kuruluşları tarafından 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 43. yıl dönümü dolayısıyla gösteri yapıldı.

Hermannplatz Meydanı'nda yaklaşık 250 kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride, ''İsrail tarafından tutuklanan Filistinlilere özgürlük'', ''Bir gün geri döneceğiz'', ''Filistin'e özgürlük'' yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

Berlin Filistin Toplumundan Dr. Ahmad Muhaisen burada yaptığı açıklamada, İsrail'in her türlü haksızlık ve zulümle Filistin topraklarını gasp etmeye çalıştığını, dünyanın da buna seyirci kaldığını ifade etti.

İsrail'in bu zamana kadar Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı kararları ihlal ettiğini dile getiren Muhaisen, "ABD Başkanı Donald Trump'ın asıl mesleği emlakçılık. Kudüs'ü bir emlak gözüyle değerlendirdi ve İsrail'e hediye etti. Şimdi Golan Tepeleri'ni hediye ediyor. Sıra da peki neresi var hediye edilmek istenilen, Batı Şeria mı veya Mekke mi?'' diye konuştu.

Avrupa'nın Filistinlilere yönelik zorbalıklara karşı daha fazla ses çıkarmasını isteyen Muhaisen, İsrail'in işgallerine karşı çıkmaya ve seslerini sokaklarda duyurmaya devam edeceklerini söyledi.