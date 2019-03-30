HABER

Almanya'da "Filistin Toprak Günü" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 21:46 | Son Güncelleme

Berlin'de 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 43. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenlendi

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistinli sivil toplum kuruluşları tarafından 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 43. yıl dönümü dolayısıyla gösteri yapıldı.

Hermannplatz Meydanı'nda yaklaşık 250 kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride, ''İsrail tarafından tutuklanan Filistinlilere özgürlük'', ''Bir gün geri döneceğiz'', ''Filistin'e özgürlük'' yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

Berlin Filistin Toplumundan Dr. Ahmad Muhaisen burada yaptığı açıklamada, İsrail'in her türlü haksızlık ve zulümle Filistin topraklarını gasp etmeye çalıştığını, dünyanın da buna seyirci kaldığını ifade etti.

İsrail'in bu zamana kadar Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı kararları ihlal ettiğini dile getiren Muhaisen, "ABD Başkanı Donald Trump'ın asıl mesleği emlakçılık. Kudüs'ü bir emlak gözüyle değerlendirdi ve İsrail'e hediye etti. Şimdi Golan Tepeleri'ni hediye ediyor. Sıra da peki neresi var hediye edilmek istenilen, Batı Şeria mı veya Mekke mi?'' diye konuştu.

Avrupa'nın Filistinlilere yönelik zorbalıklara karşı daha fazla ses çıkarmasını isteyen Muhaisen, İsrail'in işgallerine karşı çıkmaya ve seslerini sokaklarda duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

- Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Golan Tepeleri 1967'den bu yana işgal altında bulunuyor.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de fabrika yangınıGÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de fabrika yangını
Oy kullanmak için yola çıktılar! Sonrası korkunçOy kullanmak için yola çıktılar! Sonrası korkunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Filistin toprak günü

En Çok Okunan Haberler

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Oy kullanmaya giderken gerçekleşen kazada 4'ü ağır 17 kişi yaralandı

Oy kullanmak için yola çıktılar! Sonrası korkunç

Doktor ve öğretmen sağlık merkezinde darp edildi

Doktor ve öğretmen sağlık merkezinde darp edildi

Gebze'de korkutan fabrika yangını! Patlamalar oluyor

Gebze'de fabrika yangını! Patlamalar oluyor

Artvin’de yağışların az olması ile baraj suları çekildi asırlık köy ortaya çıktı

Sular çekildi, asırlık köy ortaya çıktı!

İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti

İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.