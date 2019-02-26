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Almanya'da kamu çalışanları "uyarı grevi" yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 18:52 | Son Güncelleme

Berlin'de 10 binden fazla öğretmen, eğitmen ve sosyal pedagog uyarı grevine katıldı - Kuzey-Ren Vestfalya, Baden-Württemberg, Saksonya-Anhalt ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde de binlerce kişi iş bırakma eylemi yaptı

BERLİN (AA) - Almanya’da kamu çalışanları ücret artış talebiyle “uyarı grevi” yaptı.

Çeşitli sendikaların çağrısıyla birçok eyalette binlerce kamu çalışanı greve katıldı.

Eğitim ve Araştırma Sendikası (GEW) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin’de 10 binden fazla öğretmen, eğitmen ve sosyal pedagog iş bırakma eylemi yaptı.

Çok sayıda okulda ders yapılmadığı ifade edilen açıklamada, 280 kreşin yarısının da kapalı tutulduğu aktarıldı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin haberine göre, Bavyera eyaletinde 7 bin kişinin uyarı grevi yaparak eyalette müze, belediye ve hastane çalışanları işe gitmedi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Düsseldorf kentinde Verdi Sendikası ile Memurlar Sendikası (DBB) tarafından düzenlenen gösteriye 8 bin kişi katıldı.

Bu eyalette üniversite, hastane ve belediyede çalışan binlerce kişi iş bırakma eylemine destek verdi.

Baden-Württemberg, Saksonya-Anhalt ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde de binlerce kamu çalışanının grev yaptığı belirtildi.

Uyarı grevinin yarın da birçok eyalette devam edeceği bildirildi.

Bir milyondan fazla kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret artışı talep eden sendikalar, uyarı grevleriyle toplu sözleşme görüşmelerinde eyalet hükümetleri üzerinde baskıyı artırmak istiyor.

Eyalet hükümetlerinin temsilcileri ise sendikaların talebini reddediyor.

Sendikalar ile eyalet hükümetleri arasında yapılan 2. tur toplu sözleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 3. tur görüşmeleri perşembe günü başlayacak.

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Almanya Berlin kamu çalışanları uyarı grevi

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