BERLİN (AA) - Almanya’da kamu çalışanları ücret artış talebiyle “uyarı grevi” yaptı.

Çeşitli sendikaların çağrısıyla birçok eyalette binlerce kamu çalışanı greve katıldı.

Eğitim ve Araştırma Sendikası (GEW) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin’de 10 binden fazla öğretmen, eğitmen ve sosyal pedagog iş bırakma eylemi yaptı.

Çok sayıda okulda ders yapılmadığı ifade edilen açıklamada, 280 kreşin yarısının da kapalı tutulduğu aktarıldı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin haberine göre, Bavyera eyaletinde 7 bin kişinin uyarı grevi yaparak eyalette müze, belediye ve hastane çalışanları işe gitmedi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Düsseldorf kentinde Verdi Sendikası ile Memurlar Sendikası (DBB) tarafından düzenlenen gösteriye 8 bin kişi katıldı.

Bu eyalette üniversite, hastane ve belediyede çalışan binlerce kişi iş bırakma eylemine destek verdi.

Baden-Württemberg, Saksonya-Anhalt ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde de binlerce kamu çalışanının grev yaptığı belirtildi.

Uyarı grevinin yarın da birçok eyalette devam edeceği bildirildi.