Almanya'da KRV Başbakanlık binasında iftar programı

KÖLN (AA) - Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Başbakanı Armin Laschet iftar programı düzenledi.

KRV Başbakanlık Binasında düzenlenen iftarda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkan Yardımcısı da olan KRV Başbakanı Laschet, iftarda yaptığı konuşmada, yaşadıkları toplumda Müslüman ve Yahudilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara dikkat çekerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Laschet, "Müslümanlar bizim toplumumuzun bir parçasıdır. Bu sebeple Müslüman ve diğer dinlerden olanlar bir araya geldik. Bu tür zamanlarda ortak paydada buluşuyoruz. Bir masanın etrafında buluşup sohbet etmemize vesile olan bu süreç, aynı zamanda ön yargıların ortadan kaldırılmasına vesile oluyor. Birçok yerde antisemitizm ve Müslüman karşıtlığının mevcut olduğunu biliyoruz. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça ön yargılar yok olacaktır." dedi.

Son dönemlerde dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen terör olaylarını hatırlatan Armin Laschet, "Yeni Zelanda da Müslümanlara, Sri Lanka’da Hristiyanlara yönelik saldırılar oldu. Dünyanın farklı ülkelerinde dini vecibelerini yerine getiren insanlara ve mabetlerine yönelik saldırılar oldu. Bu saldırıların tümüne insanlar hep birlikte yas tuttu ve üzüldü. Burada yaşayan insanlar 'bize yönelik de saldırılar olur mu?' diye endişelendi. Devlet olarak, yetkililer olarak bu tür saldırılara karşı herkesi korumak zorundayız." ifadelerini kullandı.