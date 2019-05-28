Almanya'da Mevlüde Genç Ödül Töreni

Laschet, "Faciada sonra 5 aile bireyini yitirmesine ve verdiği kayıplara rağmen Mevlüde Genç, hep pozitif mesajlar verdi, bu suçu bir milletin değil kişilerin işlediğini söyledi. Olaylara bakış açısından dolayı, Mevlüde Genç'i hep hatırlamak için böyle bir ödül veriyoruz. Onun isminin sonsuza kadar yaşamasını istiyoruz." dedi.

Ülkede yaşanan ırkçı saldırılara dikkati çeken Laschet, "Almanya'da birçok kez ırkçı saldırılar meydana geldi, 'bunlar eskide kaldı, sadece eskiden ırkçı saldırılar oldu' diyemeyiz. Günümüzde bu saldırılar hala oluyor. Geçen yıl yabancı düşmanlığı motifli 1432 saldırı gerçekleşti. Solingen kadar büyük saldırılar değil ama olmuş ve bu saldırılar olmaya devam ediyor. Beni 'yabancı düşmanlığı' kelimesi bile rahatsız ediyor. Bu insanlar buranın yabancısı değil, burada doğup büyüyen ve buralı olmuş insanlar." ifadelerini kullandı.

AP seçimlerinde Avrupa çapında ırkçı partilerin oy oranını artırdığını hatırlatan Laschet, bunlara karşı tolerans, özgürlük ve çoğulcu kültürü savunmanın önemine vurgu yaptı.

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff ise son dönemlerde artan ırkçı saldırılardan endişe duyduğunu kaydederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bu toplumda insanların ayrımcılığa ve ırkçı saldırıya uğramalarına izin verilememesi gerektiğini anlatan Wulff, "Bu tür saldırılar bizim kültürümüze ve kişiliğimize aykırı şeylerdir. Mevlüde Genç bir kahramandır. Tüm bu saldırılara rağmen kendisinin ve ailesinin bu topluma ait bireyler olduğunu söyleyip, burada yaşamaya devam etmiştir. Bu saldırıyı yapanlara da bu mesajları vererek en güzel cevabı vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.