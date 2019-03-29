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Almanya'da öğrencilerden iklim protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

Başkent Berlin'de binlerce öğrenci hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti - Gösteriye, Avrupa'da iklim değişikliğine karşı öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen İsveçli 16 yaşındaki Greta Thunberg de katıldı

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce öğrenci hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.

"Fridays For Future" eylemleri kapsamında Tabiat Müzesi’nin önündeki Invalidenpark’ta toplanan öğrenciler, Friedrichstrasse ve Unter den Linden caddelerinden tarihi Brandenburg Kapısı’nın önüne yürüdü.

Öğrenciler, "Buradayız, sesimiz çıkıyor, çünkü geleceğimizi gasbediyorsunuz" şeklinde slogan attı, iklim değişimine dikkat çeken dövizler taşıdı.

Protestocular, Alman hükümetinin ve diğer ülkelerdeki hükümetlerinin iklim değişimine ilişkin önlemler almasını istedi.

Gösteriye Avrupa’da iklim değişimine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen İsveçli aktivist 16 yaşındaki Greta Thunberg de katıldı.

Thunberg, Brandenburg Kapısı önünde kurulan sahnede yaptığı konuşmada, yetişkinlerin "iklim krizini" çözme konusunda başarısız kaldığını belirterek, "Endişe duymalıyız." dedi.

Gösteriye katılan binlerce kişiye teşekkür eden Thunberg, "Ortak bir hedefimiz var. Geleceğimizi istiyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya genelinde bugün toplam 20 kentte "Fridays For Future" gösterisi yapıldığı ifade edildi. Berlin'deki eylemi düzenleyenler gösteriye yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Gösterilerin gelecek haftalarda da devam etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin iklim öğrenci protestoları

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