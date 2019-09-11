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Almanya'da tekstilde "Yeşil Düğme" dönemi başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

Uygulama kapsamında, üretimde ekolojik ve sosyal standartları sıkı sıkıya uygulayan firmaların tekstil ürünlerine yeni bir resmi etiket verilecek

BERLİN (AA) - Almanya, tekstil üretiminde çevre ve sosyal standartlara uyulduğunu göstermek için "Yeşil Düğme" uygulamasına geçiyor.

Alman Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde "Yeşil Düğme" uygulaması kapsamında üretimde ekolojik ve sosyal standartları sıkı sıkıya uygulayan firmaların tekstil ürünlerine yeni bir resmi etiket verilecek.

Ürünlerine "Yeşil Düğme" almak isteyen şirketlerin gözetmesi gereken kurallar arasında, "asgari ücretlerin ödenmesi", "çocuk işçiliğine yer verilmemesi", "belli kimyasalların boyamada yasaklanması", "belli sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması" gibi 26 kural bulunuyor.

Alman Kalkınma Bakanlığı'na göre, ALDI Nord ve Lidl gibi 27 şirket uygulamaya dahil olurken, Hugo Boss ve Otto Group gibi 26 şirket de inceleme aşamasında bulunuyor.

"Yeşil Düğme" uygulaması, "dikiş" ve "boyama" olmak üzere en 2 önemli üretim aşamasını kapsıyor. Uygulamanın, pamuk yetiştiriciliği gibi diğer üretim aşamalarını kapsayacak şekilde genişletileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya tekstil yeşil düğme

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