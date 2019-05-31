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Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 1,4 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

Ülkede yıllık enflasyon, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2’nin altında kaldı

BERLİN (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artış kaydederek piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi, yüzde 1,6 artış yönündeydi.

Almanya'da yıllık enflasyonun, ECB’nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalması dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,3 yükseldi.

Mayıs ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler ise 13 Haziran’da yayımlanacak.

Almanya'da TÜFE, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Enflasyon Mayıs

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