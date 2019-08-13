Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 1,7 oldu

BERLİN (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede TÜFE, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artış kaydetti.

Ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa merkez Bankası’nın tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'e yaklaşması dikkati çekti. TÜFE, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 ve mayıs ayında da yüzde 1,4 artış göstermişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonun temmuzda artmasına sebep olduğunu kaydetti.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatı, 2018'in temmuz ayına göre yüzde 2,4 daha yüksek oldu. Elektrik fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8, motor yakıt fiyatları yüzde 0,2 ve doğal gaz fiyatları yüzde 4,4 arttı.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,5 oldu. Almanya'da, AB uyumlu öncü TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 1,1 yükseldi.