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Almanya'dan Brexit açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:37 | Son Güncelleme

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: - "İngiliz Parlamentosunun İngiltere'nin AB'den düzensiz ayrılmayacağına ilişkin kararı memnuniyetle karşılıyoruz"

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İngiliz Parlamentosunun İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) düzensiz ayrılmayacağı yönündeki kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya'nın her zaman düzensiz Brexit'in kimsenin çıkarına olamayacağını dile getirdiğini anımsattı.

"İngiliz Parlamentosunun İngiltere'nin AB'den düzensiz ayrılmayacağına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Seibert, bundan sonra ne olacağına ilişkin önerinin İngiltere'den gelmesi gerektiğini ifade etti.

Seibert, Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin bir soruya "Ertelenme için ön koşul İngiltere'nin bunu istemesi. Resmi olarak İngiltere AB'ye henüz bir başvuru yapmadı. AB'deki 27 ülkenin de olası ertelenmeyle ilgili karar alması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kısa bir süre önce Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeden sonra "İngiltere daha fazla zamana ihtiyaç duyarsa bundan çekinmeyiz." açıklaması yaptığını anımsatan Seibert, Brüksel'de gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde Brexit'in yoğun şekilde ele alınacağını kaydetti.

İngiltere'nin, AB'den 29 Mart'ta ayrılması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Brexit

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