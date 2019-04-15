BERLİN (AA) – Almanya'da hükümet sözcüsü Steffen Seibert, hükümetin ekonomiyi canlandırmak adına herhangi bir teşvik programına ihtiyacı olmadığını duyurdu.

Seibert, düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın çok sıkı bir bütçe politikasına sahip olduğunu söyledi. Bütçede, bu yıl yatırım harcamalarının önceki mali dönemden çok daha yüksek seviyelerde planlandığının altını çizen Seibert, “Bu itibarla ekonomiyi canlandırma paketine ihtiyaç olmadığını görüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, Almanya’da muhalefet, Alman ekonomisinin yavaşlamasına karşı hükümetin ekonomiyi “canlandırma paketi” açıklamasını önermişti.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşları, ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, imalat sanayisinde yaşanan sıkıntılar, küresel ekonomideki belirsizlikler, Brexit ve Alman ürünlerine talebin zayıflatması nedeniyle aşağı yönlü revize etmişti.

Ülkede federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 58 milyar avro oldu. Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından sonra ise bütçe fazlasında rekor kırıldı.

