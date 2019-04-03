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Almanya'dan terör örgütleri için çatışanlara vatandaşlıktan çıkarma yaptırımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 22:52 | Son Güncelleme

Bakanlar kurulu, ülke dışında bir terör örgütü için bizzat çatışmalara katılan çifte vatandaşların Alman vatandaşlığının iptal edilmesine ilişkin yasa tasarısını kabul etti

BERLİN (AA) – Almanya, ülke dışında terör örgütlerinin saflarında çatışmalara katılan çifte vatandaşlarını Alman vatandaşlığından çıkaracak.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, basın toplantısında, Bakanlar Kurulunun, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Vatandaşlık Yasası’nda değişikliği öngören düzenlemeyi onayladığını söyledi.

Seibert, buna göre, ülke dışında bir terör örgütü için bizzat çatışmalara katılan Alman vatandaşlarının çifte vatandaş olmaları halinde Alman vatandaşlığından çıkarılacaklarını belirtti.

Buna ilişkin bir düzenleme yapılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Seibert, düzenlemenin geriye dönük işlemeyeceğini ve reşit olmayanları kapsamayacağını kaydetti.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sören Schmidt de tasarıdaki terör örgütünün, "uluslararası hukuka aykırı olarak yabancı bir devletin yapılarını şiddet kullanarak ortadan kaldırmayı ve bu yapı yerine devlet veya devlet benzeri yapıları kurmayı hedefleyen paramiliter organize olmuş silahlı örgüt" olarak tanımlandığını söyledi.

Schmidt, AA muhabirinin, bu tasarının Almanya’nın terör örgütü olarak kabul ettiği ve Almanya’da eleman toplayan PKK için de geçerli olup olmayacağı yönündeki sorusuna, burada ilgili kişiye hangi suçlamanın yapıldığına tek tek bakılması gerektiğini belirten bir yanıt verdi.

Bir örgütün bu yasa tasarısı kapsamına girip girmediğine soyut olarak cevap verilemeyeceğini ifade eden Schmidt, bunun kişinin durumuna bağlı olduğunu belirtti.

Terör örgütü üyeliğinin bir kriter olabileceğini, ancak ilgili kişinin durumunu incelemek için somut olarak çatışmalara katıldığına ilişkin suçlamaların da gerektiğini ifade eden Schmidt, yasa tasarısının sadece DEAŞ’e katılanları kapsamadığını da söyledi.

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen tasarının yasalaşması için Federal Meclis’te onaylanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Terör örgütü vatandaşlık

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