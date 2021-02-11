Almila isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler!

Son dönemin en çok sevilen ve anlamı merak edilen isimlerinden olan Almila, ailelelerin detaylı araştırma yaptığı adlardan. İsmin manası oldukça merak ediliyor. Çünkü bir bebeğe isim koyarken güzel bir anlama sahip olmasına özellikle dikkat ediliyor. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Almila isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Almila ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

ALMİLA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Almila, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin anlamı ile ilgili olarak "bk. Alımla" yönlendirmesi bulunuyor. Bunun yanı sıra ismin bir diğer anlamının elma gibi kırmızı yanaklı güzel olduğu biliniyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor ancak ailelerin çocuklarına bu adı vermesinin önünde herhangi bir engel de bulunmuyor. Aileler bu isme sahip ünlüleri de araştırabiliyor. Bir dönem ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Hayat Şarkısı dizisinde Filiz karakterini canlandıran Almila Bağrıaçık da bu isme sahip. Bunun yanı sıra oyuncu, model ve balerin Almila Ada da bu adı taşıyor.