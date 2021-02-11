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Almila isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler!

11.02.2021 18:32 | Son Güncelleme:
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Almila isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler!

Anne ve baba olacak kişiler dünyaya gelecek çocukları için isim seçerken çok sayıda ismin anlamına bakıyor. İsim tercihinde bazı aileler klasik isimlere yönelirken bazı aileler de daha az rastlanan ya da son dönemde popüler olan isimler üzerinde duruyor. Son dönemin popüler isimlerinden bir tanesi de Almila. Bu nedenle Almila isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Almila ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

Son dönemin en çok sevilen ve anlamı merak edilen isimlerinden olan Almila, ailelelerin detaylı araştırma yaptığı adlardan. İsmin manası oldukça merak ediliyor. Çünkü bir bebeğe isim koyarken güzel bir anlama sahip olmasına özellikle dikkat ediliyor. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Almila isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Almila ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

ALMİLA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Almila, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin anlamı ile ilgili olarak "bk. Alımla" yönlendirmesi bulunuyor. Bunun yanı sıra ismin bir diğer anlamının elma gibi kırmızı yanaklı güzel olduğu biliniyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor ancak ailelerin çocuklarına bu adı vermesinin önünde herhangi bir engel de bulunmuyor. Aileler bu isme sahip ünlüleri de araştırabiliyor. Bir dönem ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Hayat Şarkısı dizisinde Filiz karakterini canlandıran Almila Bağrıaçık da bu isme sahip. Bunun yanı sıra oyuncu, model ve balerin Almila Ada da bu adı taşıyor.

ALMİLA İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Almila isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • A: Enerjik, atılgan, hareketli, canlı
  • L: Sanatsal becerileri olan, yetenekli
  • M: Ticarete yatkın, ticari zekası gelişmiş
  • İ: Hassas, kırılgan, narin
  • L: Sanatsal becerileri olan, yetenekli
  • A: Enerjik, atılgan, hareketli, canlı

Bu isme sahip olan kişilerin bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjileri olduğu biliniyor. Girdikleri her ortama enerjik tavırlarıyla neşe ve hareket katan bu kişiler aslında dışarıdan kolay kolay anlaşılmayacak şekilde hassas, narin ve kırılgan olabiliyorlar. Sanatsal becerileriyle de bilinen bu kişilerin meslek seçiminde yeteneklerini kullanacakları sanatsal bir alana yönelmeleri de muhtemel. Bunun yanı sıra ticarete yatkınlıkları sayesinde de çok farklı iş alanlarında da başarı sağlayabiliyorlar.

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ALMİLA İSMİNİN MANASI

Türkçe kökenli bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde almıla anlamı ile yer alıyor. Bunun yanı sıra ismin en yaygın olarak bilinen manalarından bir tanesi de "elma gibi kırmızı yanaklı ve güzel". Türkiye'de bu isme sahip 2.950 kişi olduğu biliniyor. Bu yönüyle bu isim, daha az rastlanan adlar arasında yer alabiliyor. İsimlerin anlamlarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.

Sosyal yaşamı çok önemseyen bu kişilerin daima dışa dönük oldukları ve eğlenceyi çok sevdikleri biliniyor. Yaratıcı özelliklerini yalnızca iş yaşamlarında değil sosyal hayatlarında da kullanmaktan hoşlanıyorlar. Ancak hem iş, hem arkadaş hem de eş seçerken kendilerine ayak uydurabilecek tercihler yapmalarında yarar var. Çünkü monotonluktan ve rutin alışkanlıklardan hoşlanmıyorlar. Detaycı olmamaları ve planlı çalışamıyor olmaları bazen yaşamlarında soruna yol açabiliyor. Bu nedenle disiplinli olmayı ve otokontrol sağlamayı öğrenmeleri gerekiyor.

Almila isminin yanına yakışan isimler olarak ise Elif, Sude, Minel, Asel, Cansu, Melek ve Güneş isimleri önerilebiliyor.

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