ALO Fetva Hattının numarası kaç? ALO Fetva Hattındakiler kimdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, yoğun talebe daha hızlı cevap verilebilmesi için ‘Dini Danışma Hattı’ hem cep telefonlarından hem de sabit telefonlardan ulaşılabilir hale getirildi.Dini konularda sorular sorup, bilgi almak isteyenler bu numarayı aradıktan sonra bağlı bulundukları şehrin il müftülüğüne bağlanıyor. Kadınlara kadın vaiz, erkeklere ise erkek vaiz hizmet veriyor. Vaizler, ramazan ayı dışında, mesai saatlerinde bu hizmeti sunuyor.

ALO FETVA HATTININ NUMARASI KAÇ?

Dini hassasiyeti yüksek olan vatandaşların aradığı ve sorular sorduğu, cevaplar aldığı fetva hattının yeni numarası merak ediliyor.

Ücretsiz şekilde verilen bu hizmet, islam dini konusunda merak edilenleri cevaplamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce 444 ile başlayan bir hat kullanmaktaydı. Bu hat daha sonra iptal edildi ve Fetva Hattı Alo 190 olarak belirlendi.

FETVA NEDİR?

"Yiğit, delikanlı" anlamındaki fetâ kelimesinden gelen fetvâ (fütyâ, çoğulu fetâvâ, fetâvî), sözlükte "bir olayın hükmünü açıklayan veya hükmünü koyan, güçlükleri çözen kuvvetli cevap" anlamındadır. Fıkıh terimi olarak "fakih bir kişinin sorulan fıkhî bir meseleye yazılı veya sözlü olarak verdiği cevap, ortaya koyduğu hüküm" demektir. Örfte ise sorulan dinî sorulara müftüler tarafından yazı ile verilen cevaptır.