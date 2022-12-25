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  4. 'Alo randevu' çetesine 'Saklambaç' operasyonu! Akıllara durgunluk verdi: 'Kadın arkadaş' ve 'akşam yemeği paketi' gibi vaatlerde bulunup dolandırmışlar

'Alo randevu' çetesine 'Saklambaç' operasyonu! Akıllara durgunluk verdi: 'Kadın arkadaş' ve 'akşam yemeği paketi' gibi vaatlerde bulunup dolandırmışlar

25.12.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır merkezli 2 ilde sahte arkadaşlık sitesiyle çağrı merkezi kurup, 'kadın arkadaş' ya da 'evlenme' vaadinde bulunarak para talep eden 'Alo Randevu' şebekesine yönelik 'Saklambaç' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin, mağdurlara 'arkadaşlık paketi', 'akşam yemeği paketi', 'hafta sonu arkadaşı', 'tatil arkadaşı', 'evlilik paketi' gibi akıllara durgunluk veren çeşitli vaatlerde bulunup dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi.

'Alo randevu' çetesine 'Saklambaç' operasyonu! Akıllara durgunluk verdi: 'Kadın arkadaş' ve 'akşam yemeği paketi' gibi vaatlerde bulunup dolandırmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte arkadaşlık sitesi ile çağrı merkezi kurup, 'kadın arkadaş' ya da 'evlenme' vaadinde bulunarak para talep eden 'Alo Randevu' şebekesine yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, mağdurlara 'arkadaşlık paketi', 'akşam yemeği paketi', 'hafta sonu arkadaşı', 'tatil arkadaşı', 'evlilik paketi' gibi çeşitli vaatlerde bulunup, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

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11 GÖZALTI

2 aylık teknik ve fiziki takip sonrası Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere 'Saklambaç' adlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık operasyon

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