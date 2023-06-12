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  4. Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu aşkı sosyal medyayı salladı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu aşkı sosyal medyayı salladı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

12.06.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alp Navruz, geçtiğimiz yıl Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile evliliğe giden ilişkisini bitirdikten sonra aradığı aşkı oyuncu Sıla Türkoğlu'nda buldu. İkilinin aşk pozları sosyal medyayı salladı.

Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu aşkı sosyal medyayı salladı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Alp Navruz aşk hayatıyla yine gündemde.

Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan evlilik yaşamasında çapkınlıkları yüzünden ayrılan oyuncu yeni aşka yelken açtı.

İddialara göre Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu bir süredir gözlerden uzak yaşadıklarını beraberliklerini ilan etti. Dedikodulara göre 33 yaşındaki oyuncu, Kuruçeşme'de bulunan son dönemin gözde bir mekanında Sıla Türkoğlu ile yakınlaşmıştı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu bir süredir gözlerden uzak yaşadıklarını beraberliklerini ilan etti.

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Ortak arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katılan çift beraber görüntü verdi. Geçen haftalarda birbirlerini sosyal medyadan takip eden çiftin bir aydır beraberlik yaşadığı öğrenildi.

Aşk fotoğrafı olarak sosyal medyada gündem olan fotoğrafa yorum yağdı. Görenler "Hiç olmamış", "Yakışmışlar" yorumlarıyla ikiye bölündü.

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