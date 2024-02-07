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  4. Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu

Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu

07.02.2024 00:54 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesi bekleniyor. Dragon Dünya'ya dönüşü daha önce de 3 defa ertelenmişti.

Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.

Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

AA-20240202-33597407-33597406-ILK_TURK_ASTRONOT_GEZERAVCININ_DA_YER_ALDIGI_AX3_EKIBI_ICIN_ULUSLARARASI_UZAY_ISTASYONUNDA_UGURLAMA_TORENI_DUZENLENDI (2)

SPACEX AÇIKLADI

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurmuştu. Açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek." ifadeleri kullanılmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alper gezeravcı
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