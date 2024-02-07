Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.

Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

SPACEX AÇIKLADI

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurmuştu. Açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek." ifadeleri kullanılmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





