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ALPEREN OCAKLARI VAKFI İSTANBUL İL BAŞKANINA 1 YIL HAPİS CEZASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 17:29 | Son Güncelleme

  Karaköy'deki Neve Şalom Musevi Sinagogu'na 20 Temmuz 2017'de düzenlenen protesto eyleminde, sinagogun kapısına tekme ve taş atıldığı iddiasıyla yargılanan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
Karaköy'deki Neve Şalom Musevi Sinagogu'na 20 Temmuz 2017'de düzenlenen protesto eyleminde, sinagogun kapısına tekme ve taş atıldığı iddiasıyla yargılanan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Kürşat Mican katıldı. Müdahil Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nı ise avukatı temsil etti. Savunma yapan sanık Kürşat Mican, "Olay tarihinde İsrail devletinin Filistinlilere yönelik yaptığı uygulamalar nedeniyle Türkiye'deki Musevi asıllı vatandaşlarımızın bu konuda tepkisiz kalmamalarını sağlamak amacıyla benim de başkanı olduğum Alperen Ocakları Vakfı tarafından böyle bir eylem tertip edildi. Amacımız halk arasında korku, panik yaratmak veya kin ve düşmanlığı tahrik etmek gibi bir niyetimiz yoktu. Yine bu eylemin yapıldığı dönemde ibadetin engellenmesine yönelik bir faaliyet olmamıştır. Eylem sonrası güvenlik kameralarını inceledikten sonra bizimle ilgili olmayan bazı şahısların sinagogun kapısını tekmeleyip taşladıklarını gördüm. Güvenlik güçleri bu mahalde yoklardı. Sinagoga taş atan şahıslar bizim gruptan değildir. Dolayısıyla yönlendirmem söz konusu değildir. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.
Şikayetçi Türkiye Hahambaşılığı Vakfı avukatı Abdulvahit Kaya'nın, "Sinagogda görevli polis memurlarının etkisiz hale getirildiği yönünde bir bilgisinin olup olmadığına" yönelik sorusunu yanıtlayan sanık Mican, "Polislere müdahalemiz söz konusu değildir. Polisleri de görmedik" dedi.

1 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme, sanık Kürşat Mican'ın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışlarını göz önüne alarak yasal indirim uygulamayan mahkeme, geçmişi ve daha önceden 3 aydan fazla hapis cezasını gerektirir mahkumiyeti bulunması nedeniyle sanığın cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna da gitmedi. Mahkeme, sanık hakkında, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemeye azmettirme" ve "ibadethane ve mezarlıklara zarar vermeye azmettirmek" suçlarından ise yasal koşullar oluşmadığından beraat kararı verdi.

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