HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. ALS nedir, ALS hastalığı neden olur, nasıl belirti gösterir?

ALS nedir, ALS hastalığı neden olur, nasıl belirti gösterir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.09.2020 08:56 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir ALS hastalığı ile mücadele eden Suna Kıraç'ın vefatının ardından ALS hastalığı yeniden gündeme geldi. Bir dönem Ice Bucket Challenge ile ALS hastalığına dikkat çekilmiş ve insanların hastalıkla ilgili bilinçlendirilmesi amaçlanmıştı. Peki, ALS nedir, neden olur ve nasıl belirti gösterir?

ALS nedir, ALS hastalığı neden olur, nasıl belirti gösterir?

ALS hastalığı ile mücadele eden Suna Kıraç'ın vefatından sonra ALS ile ilgili olarak bazı konular merak ediliyor. Açılımı Amyotrofik Lateral Skleroz olan ALS hastalığı, beyinde ve omurilikte yer alan ve kasların hareketini sağlayan sinir hücrelerinin hasarı sonucunda meydana geliyor. ALS hastalığı nedir neden olur sorusunun sorulduğu hastalık sonucunda motor nöronları kaslara uyarı gönderemediğinde kaslarda güçsüzlük ortaya çıkıyor.

ALS NEDİR?

Suna Kıraç'ın uzun süredir mücadele ettiği ALS hastalığı, binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. ALS hastalığı nedir sorusu da gündeme geldi. “ALS hastalığı nasıl bir hastalıktır?” sorusuna cevap olarak ALS, istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu olan sinir hücrelerindeki hasardan kaynaklı bir nörolojik hastalıktır. ALS hastalığı ilerleyici bir hastalık olarak geçiyor ve uzmanlara göre belirtiler zaman içerisinde kötüleşebiliyor. Günümüzde hastalığın ilerleyişini durdurabilecek ve tam olarak tedavi sağlayabilecek bir seçenek bulunmadığı uzmanlar tarafından belirtilse de bu konuda araştırmaların devam ettiği kaydediliyor.

ALS HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Uzmanlar, ALS hastalığının belirtilerinin her hastada aynı olmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre erken dönemde genellikle kol ya da bacaklarda başlayan hastalıkta, kaslarda kramp, seğirme ve sertlik görülebildiği söyleniyor. Kaslardaki güçsüzlük nedeniyle konuşma ve yürüme konusunda da değişiklikler ortaya çıkabildiği aktarılıyor. Uzmanlara göre ALS’nin herhangi bir döneminde zihin ya da hafıza etkilenmiyor. Güçsüzlüğün elde başladığı durumlarda çay bardağı kaldırma ve kalem tutma gibi hareketlerde zorlanma oluşabildiği kaydediliyor.

Bacaklarda başladığı zaman ise yürürken takılma ya da yürümede güçlük oluşabildiği belirtiliyor. Hastalık son evrelerine gelene kadar hastaların günlük yaşamdaki gereksinimlerini kendileri karşılayabileceğine dikkat çekiliyor. Buna karşılık son evrelerde kaslar yoğun şekilde erimeye başladığı için hastanın yürümesinin, konuşmasının ve kollarını kullanmasının güçleşeceği aktarılıyor.

ALS HASTALIĞI TEDAVİSİ

ALS hastalığı nedeni olarak vakaların %5 ile %10’unda kalıtım yolu ile ebeveynlerden aktarımın söz konusu olduğu belirtilirken geri kalan vakalar için tam olarak bir neden bulunamıyor. ALS hastalığı nasıl anlaşılır sorusuna cevap olarak hastalığın erken döneminde teşhis edilmesinin zor olduğu belirtiliyor. Bazı belirtilerin nörolojik hastalıkları taklit etmesinden dolayı diğer tüm durumları ekarte etmek adına çeşitli testler uygulanabiliyor. “ALS hastalığı nasıl tedavi edilir?” sorusuna yanıt olarak ise uzmanlara göre tedaviler sonucunda hastalığın oluşturduğu hasar düzeltilemese de belirtilerin ilerlemesi yavaşlatılabiliyor, komplikasyonlar önlenebiliyor ve hasta daha rahat hale getirilebiliyor. 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü Fizikçi Stephen Hawking'e de 21 yaşında ALS teşhisi konmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Covid-19 endişesi anksiyeteyi artırıyorCovid-19 endişesi anksiyeteyi artırıyor
Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Covid-19 endişesi anksiyeteyi artırıyor
Covid-19 endişesi anksiyeteyi artırıyor
Mevsim geçişlerine dikkat! Bağışıklığı güçlendirmenin sırrı biberde
Bağışıklığı güçlendirmenin sırrı biberde
Bir zararı daha çıktı! Bunu içen erkekler baba olamayabilir
Bir zararı daha çıktı! Bunu içen erkekler baba olamayabilir
Kulak ağrısını azaltmanın 8 doğal yolu! Sarımsak, zencefil...
Sarımsağı ezin susam yağında bekletin!
Yoğun talep var! Yedikçe vücudu zımba gibi yapıyor
Yoğun talep var! Yedikçe vücudu zımba gibi yapıyor
Koronavirüs rüzgarla bulaşır mı?
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs rüzgarla da bulaşıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.