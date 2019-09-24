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Alsancak Garı’nda ‘Son Buharlı’ sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE’NİN 1943 yılından bu yana hizmet veren, çalışır durumdaki son buharlı treninin, ülkenin çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarından oluşan ‘son buharlı’ isimli fotoğraf sergisi, İzmir'de, tarihi Alsancak Tren Garı’nda ziyaretçilerle buluştu.

Alsancak Garı’nda ‘Son Buharlı’ sergisi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE’NİN 1943 yılından bu yana hizmet veren, çalışır durumdaki son buharlı treninin, ülkenin çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarından oluşan ‘son buharlı’ isimli fotoğraf sergisi, İzmir'de, tarihi Alsancak Tren Garı’nda ziyaretçilerle buluştu. Sergi kapsamında fotoğrafları çekilen 56548 numaralı buharlı lokomotif de, garda sergileniyor.
Türkiye’nin çalışır durumdaki son buharlı treninin ülkenin dört bir yanında çekilen fotoğraflarının yer aldığı ‘Son Buharlı’ isimli fotoğraf sergisi, tarihi Alsancak Tren Garı’nda açıldı. Aydın’dan gelen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli Hakan Yaralı’nın 2010’dan bu yana çalıştığı proje kapsamında ortaya çıkan sergide yer alan 35 fotoğraf, büyük ilgi gördü. İzmirliler, sergi kapsamında Alsancak Garı’na getirilen ‘56548’ numaralı buharlı lokomotifin önünde fotoğraf çektirdi. Son buharlı trenle Alsancak, Burdur, Antalya ve Afyon güzergahlarında çekilmiş belgesel niteliğindeki fotoğraflar, 27 Eylül’e kadar ziyarete açık olacak.
20 yıldır TCDD’de Aydın Kuyucak İstasyonu’nda hareket memuru olarak görev yaptığını aktaran Hakan Yaralı, "1993 yılında fotoğrafla tanıştım. 2010 yılından bu yana da profesyonel olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Kendim kurumda çalıştığım için bu trenin çalıştığını görüp, bunun son buharlı makine olduğunu duyunca kesinlikle bu treni fotoğraflamam gerektiğini düşündüm. 2010-2019 yılları arasında Alsancak, Burdur, Antalya ve Afyon güzergahında hizmet verdiği süreçlerde fotoğraflar çekildi. Başladığım günden bu yana 56548 numaralı makine, nerede buharını verirse orada fotoğrafını çekiyorum. Bugüne kadar aradan geçen sürede bir tek Divriği hattında faaliyette olduğu sürede gidemedim. Onda da evlendiğim haftaya denk geldi ve gidemediğim için hala pişmanlık duyarım" dedi.
İZMİR’E ÖZEL 35 FOTOĞRAF
Proje kapsamında 80 fotoğraf çekildiğini belirten Hakan Yaralı, "Alsancak Garı’ndaki bu sergimiz için İzmir plakasının 35 olması sebebiyle 35 fotoğraf getirdik. Harika tepkiler alıyoruz, insanlar tarafından böyle bir değeri görmek hoşlarına gidiyor. 90 yaşında bir ziyaretçi geldi, kendisini gençliğine götürdüğümüzü söyledi. Bu bile yeterince büyük bir övgü. Tren çalıştığı müddetçe fotoğraflarını çekmeye devam edeceğim. Bugün haberini aldım, 3 adet buharlı tren daha hizmete girecekmiş" diye konuştu.
Sergiyi eşi ve çocuğu ile ziyarete gelen, 6 yıldır makinistlik yapan Abdurahman Ünver, "Biz yeni çağ makinistiyiz, buharlıların olduğu günleri göremedik. Eski kuşakları günümüze aktaran ağabeylerimize teşekkür ediyoruz. Umarım, bu buharlı tren de kullanılmaya devam eder. Eski makinistlerimizin ne durumda çalıştıklarını görmüş olduk sergi sayesinde. Günümüzde mazot gibi tükenebilecek yakıtlar kullanılıyor. Eskiden kömürle kendi kendini götürüyordu bu trenler. Aslında sonu gelmeyecek trenlerdi, fakat bakımsızlıktan yaşayan tarihimizi de gömüyoruz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Alsancak Garı’nda ‘Son Buharlı’ sergisiAlsancak Garı’nda ‘Son Buharlı’ sergisiAlsancak Garı’nda ‘Son Buharlı’ sergisiAlsancak Garı’nda ‘Son Buharlı’ sergisi

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