Altı aylık bebeğin görüntüleri infial yarattı! "Bu bebek ne yiyor?"

Katie Harley adındaki kadın, TikTok hesabından paylaştığı videoda altı yaşındaki kızına verdiği yiyecek yüzünden acımasızca eleştirildi.

Altı aylık bebeğini sütten kesen kadın, bebeğinin damak zevkinin gelişmesi için farklı farklı besinler verdiğini söyledi. TikTok’ta paylaştığı videoda ise kızının az pişmiş hatta neredeyse çiğ bifteği kemirdiği görüntüler yer alıyor. Çok kısa sürede 200 binden fazla izlenen videoyu özellikle ebeveyneler çok eleştirdi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bir kullanıcı, "Az pişmiş bifteği severim ama bu bir bebek için uygun mudur? Hamile kadınlar bile az pişmiş bifteği yiyemez" dedi. Başka bir kişi, "Hiç iyi değil" yorumunu yaparken, o yorumun altına ise, "Pişmemiş bile." yorumu geldi.

BEBEKLERE AZ PİŞMİŞ ET VERİLİR Mİ?

Ayrıca bebeklerin ideal olarak şeker ve pastırma, sosis, paket servis, hazır yemek, kraker ve cips gibi tuz ve doymuş yağ oranı yüksek yiyecekleri tüketmemesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlara göre; iyi pişmemiş etler salmonella, E. Coli gibi bakteriler açısından riski besinlerdir ve bu besini tüketen kişilerde ciddi besin zehirlenmelerine neden olabilmektedir. Az pişmiş etler hamile kadınlarda toksoplazmozise neden olarak düşük doğumlara, küçük çocuklarda ölümlere neden olabilmektedir.

