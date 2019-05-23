HABER

Altı nesildir dilleri böyle

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde ikamet eden İzzet Şevketoğlu’nun altı nesildir baktığı Kangal cinsi köpeklerinin dilleri alt çenelerine yapışık.

Van’ın Erciş ilçesinde ikamet eden İzzet Şevketoğlu’nun altı nesildir baktığı Kangal cinsi köpeklerinin dilleri alt çenelerine yapışık. Şevketoğlu, köpekler su içerken zorluk çektiği için bir an önce ameliyat yaptırıp sıkıntıyı çözmek istiyor.
Cüssesi ile görenleri ilk etapta korkutan Kangal cinsi köpek, sakinliği ile başta çocuklar olmak üzere vatandaşların ilgi odağı oluyor.
Kangal köpeğine karşı ayrı bir merakının olduğunu söyleyen İzzet Şevketoğlu, "Yaklaşık 30 yıla yakındır aynı ırkı Kangalın Panter dediğimiz ırkını beslemekteyim. Bu köpeklerin çok büyük bir özelliği var. Konuşma hariç bütün söylediklerimizin hepsini anlıyor ve ona göre de hareket ediyor. Her ne kadar da aslında çoban köpeği olsalar da kurda, sürüye giden köpekler olsalar da bunlar çok zeki ve çok akıllı hayvanlardır" dedi.

"Bu cins köpeklerin dilleri alt damağa yapışıktır"
Şevketoğlu, "Bu Panter ırkının bir temel özelliği de özelliği var. Bunlar 4 kardeştir hepsinin de dilleri alt damak kısmına yapışıktır. Dillerinin üzerinde çok hafif bir de ben var. Biz bunu İnşallah üniversiteyle götürüp ameliyatını yaptıracağız. Çünkü bu şekil su içerken sıkıntı çekiyor. Özellikle yoruldukları vakit köpekler dillerinden nefes alıp verdikleri için yani vücut ısılarını dilleriyle ayarladıkları için onlara sıkıntı çıkarıyor. Bu yüzden de üniversitedeki hocalarla görüştük önümüzdeki hafta içi götürüp İnşallah dillerini açtıracağız. Ama bunun yavruları var yavrularının da babasının da dilleri aynı yapışık. Tam altı nesildir bu köpekler bende. altı nesil önceki dedesini Kangal’dan gidip getirdim. Bugüne kadar o ırkı devam ettirip getirdim. Hepsinin en büyük özelliği akıllı olmaları ve dilleri de alt tabaklarına yapışık olmaları. Bu yüzden su içerken sıkıntı çekiyorlar. İnşallah ameliyatla bu sorum çözülecek" diye konuştu.

PARTNERİbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!İbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!
Taş değirmende tahin üretiyorlarTaş değirmende tahin üretiyorlar
Ölen eşinin hayalini gerçekleştiriyorÖlen eşinin hayalini gerçekleştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...

PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...

Polislere ilk sözü 'Ben de sizi bekliyordum' oldu!

Polislere ilk sözü 'Ben de sizi bekliyordum' oldu!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ele geçirilen eroin paketlerinde dikkat çeken simge

Ele geçirilen eroin paketlerinde dikkat çeken simge

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

MSB açıkladı! Hedefler yerle bir edildi

Az önce duyuruldu! Jetler yerle bir etti

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

İstanbul'da muhteşem anlar! Gören telefonuna sarıldı

İstanbul'da muhteşem anlar! Gören telefonuna sarıldı

Terörist Aras Aslan'ın yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.