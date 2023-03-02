Altılı masa adayını belirledi, sosyal medya hareketlendi! Jahrein, Meral Akşener'i Kurtlar Vadisi karakterine benzetti! "Bundan sonra kimse emniyette değil"

Türkiye, yeni Cumhurbaşkanı'nı 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde belirleyecek. Millet ittifakını oluşturan altı parti, 12. toplantısını noktaladı ve adayını belirledi. Milyonlarca kişinin beklediği toplantının ardından yapılan basın açıklamasında altı liderin ıslak imzası yer aldı.

Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanan altılı masa, Cumhurbaşkanı adayını belirledi. İYİ Parti ile CHP arasında adaylık konusunda kriz iddiaları vardı fakat hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener, ıslak imzayla adaylık konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Altılı masa, adayını 6 Mart Pazartesi günü açıklayacak.

İYİ Parti ile CHP arasında anlaşmazlık olduğuna dair çıkan iddiaların ardından ünlü Twitch yayıncısı Jahrein (Ahmet Sonuç), Twitter'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

"MERAL AKŞENER ANLIK"

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masanın kararından memnun olmadığının öne sürülmesi üzerine Jahrein, "Meral Akşener anlık" ifadelerinin bulunduğu bir tweet attı.

KURTLAR VADİSİ KONSEPTLİ

Jahrein'in tweet'inde efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin eski oyuncusu Şıvga Gerez'in Cerrahpaşalılar'ın ablası karakterini canlandırdığı sahneden bir kare yer aldı.

"KİMSE EMNİYETTE DEĞİL"

Ahmet Sonuç'un paylaşımında yer alan fotoğrafın sahnesinde abla karakterinin, "Bundan sonra kimse emniyette değil" repliğini kullanması dikkat çekti.

Paylaşılan tweet, kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Dizide Polat Alemdar ve Süleyman Çakır karakterlerinin düşmanı Cerrahpaşalılar'ın akıl hocası olan abla karakteri oldukça dikkat çeken sahnelerde rol almıştı.

