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Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesi sonrası Altılı Masa adayı için tarih belli oldu

28.02.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belli oluyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesi sonrası konuya dair yaptığı son dakika açıklamasında tarih verdi. Millet İttifakı'nın adayını belirleyeceği tarihi öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesi sonrası Altılı Masa adayı için tarih belli oldu. İşte detaylar...

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı için gözler 2 Mart'taki toplantıya çevrildi. CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve DP liderleri yeniden bir araya gelecek. Liderler perşembe günü Millet İttifakının adayını belirleyecek. Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ise yakın zamanda açıklanacak. İşte detaylar...

ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. cumhurbaşkanını belirleyecek.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Millet İttifakı'nın adayının en kısa zamanda duyurulacağını vurguladı.

ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklamasında "2 Mart'ta Millet İttifakı 13. cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi beklediğini biliyoruz. Biz istişareye çok önem veren bir partiyiz." ifadelerine yer verdi."

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