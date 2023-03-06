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Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! AK Parti'den ilk açıklama geldi... Dikkat çeken Saadet Partisi tepkisi

06.03.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Söz konusu gelişmeye ilişkin AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir." ifadelerini kullandı. Turan öte yandan Saadet Partisi'ne ise tepki gösterdi.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! AK Parti'den ilk açıklama geldi... Dikkat çeken Saadet Partisi tepkisi

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde yapılan Altılı Masa toplantısı sonrası SP lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin ortak adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

"SP İÇİN TARİHİ UTANÇTIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutladı.

Saadet Partisi'ne ise tepki gösteren Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!"

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Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu

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