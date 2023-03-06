SON DAKİKA: Hazırlıklar tamam! 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oluyor! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldu mu?

Son dakika: 6'lı masanın oluşturduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı resmen belli oluyor. Geçtiğimiz cuma günü çok sert bir açıklama yaparak İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla başlayan kriz bugün öğle saatlerinde uzlaşıyla sona erdi. İYİ Parti lideri kendisini ziyaret eden ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı önerisini iletti. Söz konusu öneri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener, 6'lı masanın bugünkü toplantısına katılma kararı aldı.

SON DAKİKA | MİLLET İTTİFAKI'NIN ORTAK ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU OLUYOR!

Kritik toplantıda 6 lider de aynı masa etrafında bir araya gelirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ortak mutabakata varıldı.

ANKARA'DA BAŞ DÖNDÜREN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Ankara'da tüm gözler, Millet İttifakı'nın bugün saat 16.00'da başlayan toplantısına çevrilmiş durumdaydı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yönelttiği sert eleştiriler ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık için çağrıda bulunmasının ardından başlayan 6'lı masadaki kriz bugün uzlaşı ile sona erdi.

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI ÖNERİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası Yavaş ve İmamoğlu, Akşener ile görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldiler. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları önerisini sunduğunu bildirdi.

AKŞENER, 6'LI MASAYA GERİ DÖNDÜ

Söz konusu gelişmeler sonucu CHP lideri Kemal Kılıçdaorğlu ile görüşen Akşener, 6'lı masanın adayını belirleyeceği toplantıya katılma kararı aldı.

Genel merkezine gelen ilk isim DEVA Partisi lideri Ali Babacan oldu. Babacan'ın ardından saat 15.40'ta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi'ne geldi. Genel merkeze ulaşan üçüncü isim CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganıyla karşılandı.

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AKŞENER'E HEM DESTEK HEM TEPKİ

Akşener, İmamoğlu ile Yavaş için düşünülen 'icracı cumhurbaşkanı yardımcılığı' formülünün kabul edilmesinin ardından masaya geri döndü. Akşener, saat 15.48'de Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Akşener, "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganıyla karşılandı. Bazı kesimlerin ise tepki gösterdiği görüldü.

Akşener'siz yapılacağı düşünülen toplantı, İYİ Parti liderinin katılımıyla başlamış oldu.



