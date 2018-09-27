Altın, ipek ve yüzlerce elmas... İşte dünyanın en pahalı ayakkabısı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Jada Dubai ile Passion Jewellers yaptıkları işbirliği sonucunda tam olarak 17 milyon dolarlık bir ayakkabı tasarladı.

ALTIN,İPEK VE YÜZLERCE ELMAS

17 milyon dolar değerindeki 'dünyanın en pahalı' ayakkabısı Dubai’deki 7 yıldızlı Burj el Arab otelinde sergilenecek. 'The Passion Diamond' adı verilen ayakkabı gerçek altın ve elmasla süslü.

The Passion Diamond, daha önce dünyanın en pahalı ayakkabısı olarak bilinen ve 15.1 milyon dolar değerindeki Debbie Wingham topuklu ayakkabıyı geride bırakarak dünyanın en pahalısı olacak.

Öte yandan bu ayakkabının yanı sıra mücevher, elmas, yakut ve altınla süslü başka ayakkabılar da gösterileceği açıklandı. Gösterilecek ayakkabılar arasında, 25 bin dolar değerinde sandalet de bulunuyor.



