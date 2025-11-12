KADIN

Altın Oran’a göre dünyanın en güzel kadını belli oldu: Zirvede Emma Stone

Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone, Yunanların Altın Oran hesaplamasına göre dünyanın en güzel kadını seçildi. Dr. Julian De Silva’nın yaptığı bilimsel analiz, Emma Stone’un yüz oranlarının yüzde 94,72 oranında mükemmel olduğunu ortaya koydu.

Altın Oran” güzellik ölçümüne göre yapılan analizde Poor Things ve La La Land yıldızı Emma Stone’un yüzü, %94,72 oranında mükemmel orana sahip bulundu.

Londra’daki Centre For Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery kliniğinin yöneticisi Dr. Julian De Silva, “Emma Stone, yüzün tüm bölümleri fiziksel mükemmellik açısından ölçüldüğünde açık ara kazanan oldu,” dedi.

Araştırmaya göre Stone, kaşlarıyla %94,2, çene hattıyla %97 ve dudak oranıyla %95,6 puan alarak “Altın Oran” kriterlerinde zirveye yerleşti.

Dr. De Silva, “Tüm oranlarda gösterdiği istikrarlı mükemmellik onu listenin başına taşıdı,” diye ekledi.

Bilimsel olarak en güzel yüzlere sahip diğer ünlüler arasında Zendaya, Margot Robbie, Frieda Pinto ve Vanessa Kirby de yer aldı.

ALTIN ORAN NEDİR?

Antik Yunanlılar tarafından geliştirilen bu matematiksel oran, bir yüz veya vücudun 1.618 sayısına ne kadar yakınsa o kadar “mükemmel” kabul edildiğini söylüyor. Leonardo da Vinci’nin ünlü “Vitruvius Adamı” çiziminde de bu oran kullanılmıştı.

Altın Oran'a gören en güzel 5 kadın listesi şöyle:
Emma Stone – %94,72
Zendaya – %94,37
Frieda Pinto – %94,34
Vanessa Kirby – %94,31
Margot Robbie – %93,87

