KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Mide ağrısı sandı doğum yaptı! "İmkansız olduğunu düşündüm"

Avustralya’da tatil yapan 21 yaşındaki İngiliz kadın mide ağrısı sandığı şikayetlerle hastaneye gitti. Durumu sandığından çok farklı olan kadın, doğum yaptığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Mide ağrısı sandı doğum yaptı! "İmkansız olduğunu düşündüm"

Sheppard, erkek arkadaşı Bailey Cheadle ile altı aylık bir Avustralya macerasının ardından kendini kötü hissetmeye başladı. Başlangıçta mide kramplarını basit bir enfeksiyona bağlayan genç kadın, ağrının şiddetlenmesi üzerine apandisit şüphesiyle bir hastaneye başvurdu.

Yapılan ultrason sırasında doktorların gerçeği fark ettiğini anlatan Sheppard, "Doktorun yüzündeki ifadeyi asla unutmayacağım. Bana bir bebeğim olduğunu söyledi. İmkansız olduğunu düşündüm çünkü doğum kontrol hapı kullanıyordum" dedi.

Mide ağrısı sandı doğum yaptı! "İmkansız olduğunu düşündüm" 1

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Sheppard doğum sancısı çekiyordu. Genç kadın yalnızca 10 saat sonra yaklaşık 2,9 kilogram ağırlığında Isla-Grace Cheadle adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getirdi.

NEDEN HİÇ FARK ETMEDİ?

36 beden olan ve belirgin bir hamilelik karnı bulunmayan Sheppard, hamile olduğunu hiç anlamadığını söyledi. Sonradan, plasentanın karnının ön tarafına doğru yerleştiği ve bebeğin omurgaya yakın arka kısımda büyüdüğü için hareketleri hissedemediğini öğrendi.

The Sun gazetesinin haberine göre, bu nedenle dışarıdan bakıldığında belirgin bir şişlik oluşmamıştı.

Mide ağrısı sandı doğum yaptı! "İmkansız olduğunu düşündüm" 2

GİZLİ GEBELİK SANDILDIĞINDAN DAHA YAYGIN

Dokuz ay boyunca hamile olduğunu fark etmemek imkansız gibi görünse de, bu durum gizli gebelik olarak biliniyor.

Mide ağrısı sandı doğum yaptı! "İmkansız olduğunu düşündüm" 3

GRAVES HASTALIĞI ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR

Sheppard’ın ayrıca, bağışıklık sisteminin tiroid bezine saldırdığı otoimmün bir rahatsızlık olan Graves hastalığı bulunuyor. Hipertiroidizme yol açabilen bu durum baş dönmesi, kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtiler gösterebiliyor ve bazı vakalarda hamile kalmayı zorlaştırabiliyor.

Genç kadın, kilo almakta zorlandığı için ilaç dozunu artırdığını ve hamilelik sırasında yaşadığı kilo artışını bilinçli olarak yaptığını düşündüğünü söyledi.

ADRENALİN DOLU BİR HAMİLELİK

Hamileliğinden habersiz şekilde aktif bir yaşam sürdüren Sheppard, Surfers Paradise’ta saatte 160 kilometre hıza ulaşan bir hız trenine bindiğini, 21. yaş günü için tekne kiralayıp eğlendiğini ve yılbaşında sahilde havai fişek izlediğini anlattı.

Mide ağrısı sandı doğum yaptı! "İmkansız olduğunu düşündüm" 4

Eski fotoğraflarına bakılan genç kadının belirgin bir hamilelik görüntüsü olmadığı belirtiliyor.

"OLABİLECEK EN TUHAF ŞEYDİ"

Sheppard ve Cheadle çifti, Avustralya’daki bir yıllık tatillerinden yalnızca anılarla değil, bebekleriyle birlikte dönmeye hazırlanıyor. Londra’nın kuzeybatısındaki Doncaster’daki evlerine gitmeye hazırlanan genç anne, "Gerçekten daha mutlu olamazdım. Olabilecek en tuhaf şeydi ama şimdi tamamen normalmiş gibi geliyor" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor: Avrupa’da ilaç gibi araştırılıyorYol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor: Avrupa’da ilaç gibi araştırılıyor
Gözündeki siyah noktayı sinek sandı, gerçek daha korkunç çıktı! Gözündeki siyah noktayı sinek sandı, gerçek daha korkunç çıktı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
mide ağrısı doğum hamile
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.