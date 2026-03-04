Mide ağrısı sandı doğum yaptı! "İmkansız olduğunu düşündüm"

Sheppard, erkek arkadaşı Bailey Cheadle ile altı aylık bir Avustralya macerasının ardından kendini kötü hissetmeye başladı. Başlangıçta mide kramplarını basit bir enfeksiyona bağlayan genç kadın, ağrının şiddetlenmesi üzerine apandisit şüphesiyle bir hastaneye başvurdu.

Yapılan ultrason sırasında doktorların gerçeği fark ettiğini anlatan Sheppard, "Doktorun yüzündeki ifadeyi asla unutmayacağım. Bana bir bebeğim olduğunu söyledi. İmkansız olduğunu düşündüm çünkü doğum kontrol hapı kullanıyordum" dedi.

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Sheppard doğum sancısı çekiyordu. Genç kadın yalnızca 10 saat sonra yaklaşık 2,9 kilogram ağırlığında Isla-Grace Cheadle adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getirdi.

NEDEN HİÇ FARK ETMEDİ?

36 beden olan ve belirgin bir hamilelik karnı bulunmayan Sheppard, hamile olduğunu hiç anlamadığını söyledi. Sonradan, plasentanın karnının ön tarafına doğru yerleştiği ve bebeğin omurgaya yakın arka kısımda büyüdüğü için hareketleri hissedemediğini öğrendi.

The Sun gazetesinin haberine göre, bu nedenle dışarıdan bakıldığında belirgin bir şişlik oluşmamıştı.

GİZLİ GEBELİK SANDILDIĞINDAN DAHA YAYGIN

Dokuz ay boyunca hamile olduğunu fark etmemek imkansız gibi görünse de, bu durum gizli gebelik olarak biliniyor.

GRAVES HASTALIĞI ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR

Sheppard’ın ayrıca, bağışıklık sisteminin tiroid bezine saldırdığı otoimmün bir rahatsızlık olan Graves hastalığı bulunuyor. Hipertiroidizme yol açabilen bu durum baş dönmesi, kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtiler gösterebiliyor ve bazı vakalarda hamile kalmayı zorlaştırabiliyor.

Genç kadın, kilo almakta zorlandığı için ilaç dozunu artırdığını ve hamilelik sırasında yaşadığı kilo artışını bilinçli olarak yaptığını düşündüğünü söyledi.

ADRENALİN DOLU BİR HAMİLELİK

Hamileliğinden habersiz şekilde aktif bir yaşam sürdüren Sheppard, Surfers Paradise’ta saatte 160 kilometre hıza ulaşan bir hız trenine bindiğini, 21. yaş günü için tekne kiralayıp eğlendiğini ve yılbaşında sahilde havai fişek izlediğini anlattı.

Eski fotoğraflarına bakılan genç kadının belirgin bir hamilelik görüntüsü olmadığı belirtiliyor.

"OLABİLECEK EN TUHAF ŞEYDİ"

Sheppard ve Cheadle çifti, Avustralya’daki bir yıllık tatillerinden yalnızca anılarla değil, bebekleriyle birlikte dönmeye hazırlanıyor. Londra’nın kuzeybatısındaki Doncaster’daki evlerine gitmeye hazırlanan genç anne, "Gerçekten daha mutlu olamazdım. Olabilecek en tuhaf şeydi ama şimdi tamamen normalmiş gibi geliyor" dedi.