HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Altın, para, mutfak robotu, makyaj malzemeleri... Hepsi tek tek ortadan kayboluyordu! Güvenlik kamerası yerleştirip izlediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Altın, para, mutfak robotu, makyaj malzemeleri... Hepsi tek tek ortadan kayboluyordu! Güvenlik kamerası yerleştirip izlediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

02.10.2023 11:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de sürekli eşyaları kaybolan aile, evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi. Aile aynı gün içinde iki defa evlerine giren kişinin üst kat komşuları olduğunu öğrenirken, zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 6 aydır evlerinden fark şeylerin kaybolduğu belirten aile, çalınanlar arasında ruhsatlı silah, altın, para, mutfak robotu ve makyaj malzemesi gibi eşyaların olduğunu söyledi. Çalınanların yaklaşık değerinin ise 60-70 bin lirayı bulduğunu belirtti.

Altın, para, mutfak robotu, makyaj malzemeleri... Hepsi tek tek ortadan kayboluyordu! Güvenlik kamerası yerleştirip izlediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Akılalmaz olay, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Yaklaşık 6 aydır evlerinden bir şeylerin kaybolduğunu fark eden Ali İhsan Kayacı, evine güvenlik kamerası yerleştirdi. 10 gün sonra yine evlerinden eşyalarının kaybolduğunu fark eden Kayacı, güvenlik kamerasını izleyince hırsızın üst kat komşusu L.K. olduğunu fark etti. Ali İhsan Kayacı, güvenlik kamera görüntüleri ile polise şikayette bulundu. Polis ekipleri hırsızlık şüphesi ile L.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen L.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AW043298_01

"KAMERAYA BAKTIĞIMIZDA EVİMİZE GİREN KİŞİNİN ÜST KAT KOMŞUMUZ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Ali İhsan Kayacı, “Yaklaşık 8 yıldır aynı adreste ikamet ediyorum. 5-6 ay önce evimizden ufak tefek eşyalar kaybolmaya başladı. Biz şüphelendik ve evimize güvenlik kamerası taktırmaya karar verdik. Kamera takıldıktan 10 gün sonra evimize yine birinin girdiğini tespit ettik. Kameraya baktığımızda evimize giren kişinin üst kat komşumuz olduğunu öğrendik. Kapıyı hiç zorlamadan, kendi evine girer gibi girip çıkıyor. Biz fark etmeyelim diye kapıyı kaç kere kilitlersek, çıkarken o da o kadar kilitleyip çıkıyor. Aynı gün 10 dakika içinde iki defa girip çıkıyor. Her girdiğinde de bir kısım eşyalar götürüyor” dedi.

AW043298_02

ALTIN, PARA, MUTFAK ROBOTU, MAKYAJ MALZEMELERİ...

Çalınan eşyalar içinde ruhsatlı silahın da olduğunu söyleyen Kayacı, "Altın, para ve mutfak robotunun yanı sıra küçük eşyalar da var. Çaldıklarının yaklaşık değeri 60-70 bin lirayı buluyor. Önce eşimin makyaj malzemeleri gitmeye başladı. Fazla önemsemedik. Evde bir yere düşmüş ya da kaldırmışız diye düşündük. Daha sonra farklı eşyalar da kaybolmaya başlayınca şüphelendik, eve güvenlik kamerası taktırdık. Güvenlik kamerası sayesinde de hırsızı tespit ettik” dedi. (İHA)

AW043298_03

Ev sahibinden akılalmaz hareket! Kiracı görünce şaşkına döndü Ev sahibinden akılalmaz hareket! Kiracı görünce şaşkına döndü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını uykusunda katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktıBabasını uykusunda katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
Teröristlerin 'Davul patladı' yalanı! Aile izlenimi verip... Yeni detaylar!Teröristlerin 'Davul patladı' yalanı! Aile izlenimi verip... Yeni detaylar!
'Kız kaçırma' kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı'Kız kaçırma' kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Nevşehir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.