HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Altın Pasaport skandalında, Suudi prensin ailesinden 41 kişiyle birlikte Kıbrıs vatandaşlığı aldığı iddia edildi

Altın Pasaport skandalında, Suudi prensin ailesinden 41 kişiyle birlikte Kıbrıs vatandaşlığı aldığı iddia edildi

03.02.2021 22:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade verdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade verdi. Suudi prensin ailesinden 41 kişiyle birlikte Kıbrıs vatandaşlığı aldığı iddia edildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade verdi. İfadesi yaklaşık 3 saat süren Anastasiadis, ilk ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara çoğunlukla “bilmiyordum” veya “benim suçum değil” diyerek cevapladı.
"Fahri Vatandaşlıklar" haricindeki vatandaşlık başvurularının, devletin ilgili birimleri tarafından araştırıldığını ifade eden Anastasiadis, Bakanlar Kurulu’nun devlet birimlerini denetleme organı haline getirilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

“20 milyon Euro yatırım yaptılar tümüyle yasal”
Araştırma Komisyonu tarafından kendisine yöneltilen, bazı yatırımcılara yatırım karşılığı istisnai olarak vatandaşlık yerine "Fahri Vatandaşlık" verilmesinin daha doğru olup olmayacağı sorusunu cevaplayan Anastasiadis, “O zaman Suudi Arap konusunda para yemiş addedilecektim. Elbette Wargaming, Kumarhane, Remedica, Ay.Napa Marinası’nda da” ifadelerini kullandı.
Suudi kraliyet ailesine verilen pasaportlarla ilgili soruları yanıtlayan Anastasiadis, “15 milyon yatırım yapacaklarını taahhüt etmişlerdi, 20 milyon Euro yatırım yaptılar tümüyle yasal” dedi.

Seyşeller iddiası
Anastasiadis ailesiyle birlikte Seyşeller’e yaptığı iki seyahat nedeniyle sorulan soruları yanıtladı. Rum basınında çıkan haberlerde, söz konusu Suudi prensin bu seyahatler sayesinde birkaç ay önce ailesinden 41 kişiyle birlikte Kıbrıs vatandaşlığı aldığı öne sürüldü. Haberlerde, Suudi prensin bunun karşılığında seyahat masraflarını üstlendiğini ileri sürülürken, Anastasiadis meclis komisyonunda verdiği ifadede seyahatleri kendi cebinden ödediğini savundu.
Kendisine yöneltilen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında neden bir tüzük bulunmadığı sorusunu cevaplayan Anastasiadis, “Tüzük olmadığında, kriterler de ve kararlarda esneklik olur” dedi.
Olayla ilişkili kişilerin isimlerini vermesi istenen Anastasiadis, isim vermeyi reddetti ancak isimleri, şirketleri ve hukuk firmalarını bildiğini söyleyerek bunları bir kağıda yazma talebini kabul etti.

Kıbrıs, utanç verici bir şekilde ağır darbe aldı
Anastasiadis, mahkeme sonunda gazetecilerle bir araya geldi. Rum Lider Anastasiadis, soruşturma bulgularının kesinleşmesine kadar konu hakkında tekrar konuşmayacağını belirterek, Kıbrıs’ın utanç verici bir şekilde “Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı” nedeni ile ağır bir darbe aldığını dile getirdi. Anastasiadis, Kıbrıs tarafından 2020’nin sonlarında tartışmalı olarak kaldırılan vatandaşlık programının eksiklikleri olduğunu aktararak, bu konuda değişim yapılmayacağını belirtti.
Anastasiadis, “Kıbrıs, 2013-2019 yılları arasında yabancı yatırımcılara pasaport veren bir programdan 9 milyar avrodan (10,8 milyar dolar) fazla para kazandı, ancak program kötüye kullanım ve AB’nin endişeleri üzerine ortaya çıktı. Boşluklar ve zayıflıklar, bazı başvuranların ve diğerlerinin onu kötüye kullanmasına izin verdi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin pasaport sattığı izlenimini veren kontrol dışı reklamlar vardı. Çoğu durumda, pasaport almaktan ve almamaktan bahsediyorlardı. Onları bu tür bir davranışın programın kapanmasına neden olacağı konusunda uyardım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Son dakika: Bakan Koca'dan flaş yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika: Bakan Koca'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması
65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?

En Çok Okunan Haberler

Eşi ve sevgilisiyle yaşıyordu! Flaş gelişme

Eşi ve sevgilisiyle yaşıyordu! Flaş gelişme

Hayvan hakları yasasında neler var? AK Partili Zengin duyurdu

Hayvan hakları yasasında neler var? AK Partili Zengin duyurdu

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Bakanlık son durumu açıkladı: Günlük vaka sayısı 8 bini geçti

Bakanlık son durumu açıkladı: Günlük vaka sayısı 8 bini geçti

4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı

4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı

Acılı baba: Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım

Acılı baba: Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

8 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

8 milyon TL’lik vurgun yaptılar! 4 ay süren takiple yakalandılar

Aşı olan milletvekili, koronavirüse yakalandı

Aşı olan milletvekili, koronavirüse yakalandı

Mersin'de fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 30 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

'Boğaziçi' olaylarıyla ilgili yeni gelişme!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan DSÖ'ye çok sert eleştiri

Numan Kurtulmuş'tan DSÖ'ye çok sert eleştiri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.