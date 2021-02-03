Altın Pasaport skandalında, Suudi prensin ailesinden 41 kişiyle birlikte Kıbrıs vatandaşlığı aldığı iddia edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade verdi. Suudi prensin ailesinden 41 kişiyle birlikte Kıbrıs vatandaşlığı aldığı iddia edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, “Altın Pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade verdi. İfadesi yaklaşık 3 saat süren Anastasiadis, ilk ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara çoğunlukla “bilmiyordum” veya “benim suçum değil” diyerek cevapladı.

"Fahri Vatandaşlıklar" haricindeki vatandaşlık başvurularının, devletin ilgili birimleri tarafından araştırıldığını ifade eden Anastasiadis, Bakanlar Kurulu’nun devlet birimlerini denetleme organı haline getirilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

“20 milyon Euro yatırım yaptılar tümüyle yasal”

Araştırma Komisyonu tarafından kendisine yöneltilen, bazı yatırımcılara yatırım karşılığı istisnai olarak vatandaşlık yerine "Fahri Vatandaşlık" verilmesinin daha doğru olup olmayacağı sorusunu cevaplayan Anastasiadis, “O zaman Suudi Arap konusunda para yemiş addedilecektim. Elbette Wargaming, Kumarhane, Remedica, Ay.Napa Marinası’nda da” ifadelerini kullandı.

Suudi kraliyet ailesine verilen pasaportlarla ilgili soruları yanıtlayan Anastasiadis, “15 milyon yatırım yapacaklarını taahhüt etmişlerdi, 20 milyon Euro yatırım yaptılar tümüyle yasal” dedi.