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Altınok'un mal varlığı gündem oldu! Yavaş'tan ilk açıklama geldi: Olması gerektiği gibi...

16.03.2024 15:50
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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığını kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altınok'un mal varlığını açıklamasıyla ilgili ilk kez konuştu. "Sonunda olması gerektiği gibi açıkladı." diyen Yavaş, "Yorum yapamıyorum şu an. Bu mal varlıklarını incelemeden yorumlayamam" ifadelerini kullandı.

Altınok'un mal varlığı gündem oldu! Yavaş'tan ilk açıklama geldi: Olması gerektiği gibi...

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Yenimahalle'de Şentepe Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'nin açılışına katıldı. Yavaş, belediyenin doğumdan ölüme kadar insanın her türlü derdiyle ilgilenmek manasına geldiğini belirterek, "Dolayısıyla bir çocuğun doğduğundan itibaren yaşaması, sağlıklı büyümesi, eğitim alması hepimizin derdidir. Bu nedenle biz, 'Herkes eşit şartlarda okusun' diye destek alan ailelere her türlü desteği veriyoruz; ulaşım desteğinden beslenme desteğine kadar. İş dünyasına da destek veriyoruz. Hep beraber bir pandemi yaşadık. Pandemide herkes kapandığı zaman esnaf ne yapacak? Yanında çalışanlar ne yapacak? Allah'a çok şükür öyle bir dayanışma örneği sergiledik ki, öyle bir liderlik sergiledik ki Ankara'da hiç kimseyi mağdur etmeden bu günlere geldik" ifadelerini kullandı.

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"DESTEK ALAN AİLELER VARSA BUNUN SEBEBİ..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde yolsuzluğa izin vermediklerini belirten Yavaş, "Bugün destek alan aileler varsa, bunun en büyük sebebi kamu yaratıcılarının yolsuzluk ve israf yapmasıdır. Bu nedenle biz, geldiğimizden itibaren bütün ihalelerimizi açık yaptık. Yaptıklarımızın maliyetini astık sayfamızda kuruşu kuruşuna her şey yazılı. Ankara'nın girişinde, çıkışında kapılar var. Bugünkü maliyeti 350, 400 milyon lira. Kimse kullanmıyor ve estetikten yoksun. 'Biz yaptık oldu' düşüncesiyle yaptıkları bir şey; ama görüyorsunuz Yenimahalle'ye yapılanların hepsi mutlaka ve mutlaka içinde insan olan, insana yarayan projeler. Bizler sonuçta sizlerin parasını kullanıyoruz.

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"BU KUL HAKKIDIR"

Bunu israf edersek de yolsuzluğa izin verirsek de bu kul hakkıdır. Sizin karşınıza gelirken bizi destekleyenlerin ve kendimizin başını öne eğecek hiçbir şeyin içerisinde olmadık. Dolayısıyla bunları sizin takdirinize bırakıyoruz. İnşallah bir 5 yıl daha aynı şekilde şeffaf hesap verebilir bir anlayışla Ankara'mıza hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.

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ALTINOK'LA İLGİLİ İLK YORUM

Yavaş, programın ardından basın mensuplarının AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok'un mal varlığını açıklamasıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Yavaş, "Evet, sonunda olması gerektiği gibi açıkladı. Yorum yapamıyorum şu an. Bu mal varlıklarını incelemeden yorumlayamam" dedi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Mansur Yavaş turgut altinok
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