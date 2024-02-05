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Altun deprem sürecine dikkat çekti: Dezenformasyonların önüne geçmek için büyük çaba harcadık

05.02.2024 13:05 | Son Güncelleme:
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Afet İletişimi Sempozyumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6 Şubat'tan bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altun, "Deprem sürecinde yapılan dezenformasyonların önüne geçmek için büyük çaba harcadık. Medyanın güçlü isimleri güçlü kalemleri büyük fedakarlık göstererek deprem sürecini şeffaflıkla aktardı." ifadelerini kullandı.

Altun deprem sürecine dikkat çekti: Dezenformasyonların önüne geçmek için büyük çaba harcadık

'Asrın Felaketi'nin 1. Yılında Afet İletişimi Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bundan sonra da bölgeye yönelik inşallah ihya ve inşa çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir." dedi.

Altun'un konuşmasından satır başları şu şekilde;

Asrın felaketini aşmak üzere devlet-millet el ele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok ciddi çaba sarf ettik, sarf etmeye de devam ediyoruz.

Depremin ardından hızlı bir imar ve inşa çalışması başlatıldı. Ulusal ve uluslararası medya mensuplarını depremin yıl dönümünde bölgeye götürdük.

"DEZENFORMASYONLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇABA HARCADIK"

Deprem sürecinde yapılan dezenformasyonların önüne geçmek için büyük çaba harcadık. Medyanın güçlü isimleri güçlü kalemleri büyük fedakarlık göstererek deprem sürecini şeffaflıkla aktardı.

Türkiye olarak asrın felaketini afet iletişimi bağlamında bir milat olarak kabul ediyoruz. Afet iletişimi bir zorunluluktur.

Bu sürecin en önemli yanı kamuoyunun açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesidir. Biz depremin ilk anından itibaren bu konuya çok büyük özen gösterdik ve kamuoyunun hakikati en doğru, en şeffaf, en hızlı şekilde elde edebilmesi için gayret sarf ettik.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Türkiye, depremden zarar gören kardeşlerimiz için bütün kurum ve kuruluşlarıyla, milletimizin bütün bileşenleriyle, unsurlarıyla, vatandaşlarıyla bir eşgüdüm içinde elinden gelen her türlü imkanı seferber etmiştir. Bundan sonra da bölgeye yönelik inşallah ihya ve inşa çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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deprem Fahrettin Altun
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