HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Danıştay'dan 'Basın Kartı Yönetmeliği' kararı! Altun'dan açıklama

Danıştay'dan 'Basın Kartı Yönetmeliği' kararı! Altun'dan açıklama

01.04.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Danıştay tarafından iptal edilen Basın Kartı Yönetmeliği maddelerinin daha iyilerinin yapılması için çalışıldığını belirterek, "Görevde olduğumuz müddetçe gazetecilik adı altında terörizm propagandası yapanlarla mücadele edeceğiz" dedi.

Danıştay'dan 'Basın Kartı Yönetmeliği' kararı! Altun'dan açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Basın Kartı Yönetmenliğinin bazı maddelerinin Danıştay tarafından iptaline ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Altun, "Basın Kartı Yönetmenliğimizin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş. Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladık. Görevde olduğumuz müddetçe 'gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler." ifadelerini kullandı.

Altun, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bir an düşünün. Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye 'basın kartı' verilir mi? 'Ama ben gazeteciyim' diye yırtınsa sonuç alabilir mi? Hayır! Ama bize gelince, devletin PKK veya FETÖ propagandası yapanları 'gazeteci' olarak tanıması isteniyor! Buna itiraz ediyoruz. Bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Terör örgütlerinin, onların hami ve iş birlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz. Demokrasinin de, ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir. Haklı mücadelemiz sürecek."

ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ DAVA AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı yönetmelik Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından yargıya taşınmıştı. ÇGD avukatı Onur Can Keskin’in açtığı davada Danıştay 10. Daire, yönetmeliğin sadece bir maddesinin yürütmesini durdurmuştu. Avukat Keskin ÇGD adına karara itiraz ederek, konuyu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşıdı.

Danıştay’ın en üst organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararı belli oldu. Kurul, yönetmeliğin en önemli düzenlemelerinin yürütmesini durdurdu. Kurul, ''milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırılık veya bunları alışkanlık edinme'', “gazetecilik meslek onurunu zedeleyecek işler yapılması” gibi "muğlak ve keyfi" gerekçelerle basın kartlarının iptal edilemeyeceğine karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralıKardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Danıştay

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı

Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı

Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Fahrettin Altun: Sessiz bir devrim gerçekleştirdik

Fahrettin Altun: Sessiz bir devrim gerçekleştirdik

RTÜK Başkanı Şahin, 'Hiç talimat gelmiyor mu?' sorusunu yanıtladı

RTÜK Başkanı Şahin canlı yayında soruları yanıtladı

20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı

20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.