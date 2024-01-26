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Altun, Gazze'de öldürülen gazetecilere dikkat çekti: Bu gazeteciler hakikat için mücadele eden kahramanlardır

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.01.2024 15:14 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da İletişim Başkanlığınca düzenlenen Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür Sempozyumu'nda konuştu. 7 Ekim'den bu yana 120 gazetecinin şehit olduğunu vurgulayan Altun, "Eğer bu kahramanların gayretleri olmasaydı, bugün İsrail’in katliamlarından, Gazze halkının maruz kaldığı zulümden dünya haberdar olamayacaktı." dedi.

Altun, Gazze'de öldürülen gazetecilere dikkat çekti: Bu gazeteciler hakikat için mücadele eden kahramanlardır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 26-27 Ocak'ta İstanbul'da "Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür" sempozyumu gerçekleştiriliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

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Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Altun şu ifadelere yer verdi;

Biz 7 Ekim’den bu yana bir yandan İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı dünyaya duyurmaya, bir yandan İsrail’in sistematik dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmeye, bir yandan da Gazze halkının, Filistin halkının haklı taleplerini, tezlerini tüm dünyaya ulaştırmaya çalışıyoruz.

7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırıları sonucunda Gazze’de 120 gazeteci şehit olmuş, yüzlerce gazeteci de yaralanmıştır. Neredeyse her gün birden fazla gazeteci, İsrail yönetimi tarafından öldürülmüştür. Bu gazeteciler hakikat için mücadele eden kahramanlardır.

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Eğer bu kahramanların gayretleri olmasaydı, bugün İsrail’in katliamlarından, Gazze halkının maruz kaldığı zulümden dünya haberdar olamayacaktı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Gazze halkının haklı direnişine katkı sağlamak, onların sesinin daha gür bir şekilde duyurulması için çalışmakta kararlıyız.

Türkiye olarak biz bu konuda üstümüze düşeni sonuna kadar yapmaya hazırız.

İnşallah iki gün boyunca, sempozyumumuz bünyesinde devam edecek farklı oturumlarda;

-İsrail’in doğru bilgi kaynakları üzerindeki baskı ve şiddet politikası,
-Uluslararası medyanın çatışmadaki rolü,
-Dijital medya mecraları üzerinden sürdürülen sistematik dezenformasyon faaliyetleri,
-Küresel ölçekte gazetecilere yönelik şiddet, dezenformasyon ve sansürle mücadele konularını müzakere edeceğiz.

Böylelikle İsrail’in kendi çıkarları uğruna gerçekleri nasıl manipüle ettiğini, çarpıttığını ve değiştirdiğini gözler önüne sereceğiz.

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Şuna eminim ki sempozyumumuzdaki fikirler, yaşamakta olduğumuz krize dair isabetli ve eleştirel bir kavrayışa, meslektaşlarımızın ortaya koyduğu cansiperane fedakârlığa ve hakikat mücadelemize katkı sunacaktır.

İnanıyoruz ki bütün engellemelere ve yıldırmalara rağmen hakikat mücadelemizin önünde hiçbir şey duramayacak ve hiç kimse bu mücadelemizi durduramayacaktır.

Bu vesileyle Gazze Savaşı’nda Medyanın Hakikat Mücadelesi Sempozyumu’muzun hayırlara vesile olmasını ve verimli geçmesini diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Gazeteci Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Gazze
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